粵港菜系大氣講究，是中國的幾大菜系之一，不但講究色香味形，還講究全。尤其是在稍隆重的宴席上。所謂全，即是說餐前飯後也要講究。就如一齣大劇，不但講究高潮（主菜），還講究引子（餐前小食）及尾聲（飯後甜品）。

餐前小食各家酒樓有自己的個性，有的以自身的招牌點心為特色，比如一些叉燒酥做得很好的酒樓，會以精巧的小碟送來微型叉燒酥；有的鳳爪做得好的則上祕製燜鳳爪，讓客人品嘗順便做做招牌點心廣告；更多的酒樓則會以開胃小食，比如小碟酸蕎頭、酸蘿葡條、酸甜黃瓜、涼拌海哲等為客人在大餐開始前預熱「開胃」。

大致說來，粵菜飯後甜品包括椰汁芋粒西米露、紅豆沙、綠豆沙、芝麻糊、花生糊、雙皮奶等。當然提供這類甜品的酒樓也有高下，品質有區別。有的做的地道，有的只是意思意思，只求多一個銷售噱頭。

餐前小食及飯後甜品的講究，其實是酒家顯示自己誠意及實力的一招，凡能夠提供講究並有口碑的飯後甜品的酒樓，一般都是實力及誠意較高的。

對於餐前小食及飯後甜品，我都是比較期待的，在聚餐人員尚未到齊之前，先到的人難免無聊，下意識的吃一點開胃小食，不但可以為即將到來的大餐預熱，還可以打發無聊。而對飯後甜品，我甚至把它作為大餐的其中一個構成，可能從小便對那些香甜的芝麻糊、花生糊有好感但是難得有機會吃到，即使現在有條件了，但耽於在家製作麻煩也沒有設備，吃到的機會不多；再是我感覺在飯後能吃上一小碗甜品，人會變得特別滿足開心。所以一旦知道有飯後甜品安排，我甚至會在正餐大魚大肉時故意讓肚子預留一點空間給甜品。

雖然餐前飯後小食甜品對於宴席來說只是錦上添花之舉，可窺見粵菜系的講究與服務意識的高標準。