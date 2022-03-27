閱讀港副版文章《逃離加州 》，心情有些沉重，加州竟有那麼多讓作者疑惑及不滿意的現象與問題，不禁脫口唏噓慨歎：「難怪作者執意逃離這裡。」

但事物皆有兩面，地處美國西海岸的加州，面積位列全美第三，人口卻排在第一位。其中華裔 人口近二百萬，占美國華裔人口的百分之三十六點九。作為華人 最喜愛的城市之一，棲身加州的大多數華人，尤其是跟隨兒女來到此地的老年人，幾乎無不喜愛眷戀這裡。這裡四季如春，環境優雅，交通便利，氣候宜人。一言以蔽之，這些生活環境，對於年紀偏大、意在養老的「閒等之人」，真是一個理想的好地方。我便是喜愛加州的老人之一。

旅美五年，沒有專業技術，不會聽說英語，加之年近花甲，一直未外出打工從業，只在小家擔當護送員和採購員。日常除了接送孫子上下學，參加課後班學習，便是騎車或者駕車到周邊超市商場購物買菜。因而，對作者敘述的加州現象與問題知之甚少，目睹、接觸和體驗較多的則是加州的四季風光。

加州的春天出奇的短，感覺似乎沒過幾天，就滑入到夏季。但就在這短暫的春日裡，卻讓人看到感受了加州的綺麗春光：豔陽高照，和風盡吹，草木添綠，百花吐蕾……，舒心極了。

加州的夏季讓人充分認識了「加州的太陽」，是那樣的熾熱，那樣的光芒萬丈，而且時限竟長達小半年之久。在家鄉體驗了大半輩子漫長冬季，初來乍到這裡真有點不適應，進而有些招架不住。但在暑氣蒸騰，酷暑瀰漫之時，兒子、兒媳帶著我和妻子到美麗的海邊逐浪戲水，恣意仰躺柔軟細密沙灘上，忘情地享受日光浴，竟是那樣的熨帖、舒心與愜意。

加州的秋季天空湛藍，大地蔥綠，碩果滿枝，花朵繽紛。這時節，腳踏自行車徜徉加州的大街小巷，既能沐浴充沛的陽光雨露，吸吮清爽的和風爽氣，還能目及沿途房舍院落的樹果纍纍，嗅到院牆甬道漂移蕩漾的撲鼻果香。

加州的冬季不太完美，不見一片雪花，但不經意仰首便可以望見遠處基諾山頂的皚皚白雪。看見雪山，我立刻想到了冰天雪地的東北家鄉，想到被寒冬雕刻成鏡面似的家鄉小河，想到昔日我與小伙伴在小河冰面上堆雪人、抽陀螺、打雪仗、滑冰車的情景。

誠然，加州的冬季也是雨季。加州的降雨好溫柔、好纏綿。不大不小，不急不緩，宛如情竇初開的女孩，對熱戀中的男友述說心中情話──小半天、一整夜、有時甚至連續三、四天，把人心浸潤得漾滿甜蜜。

溫暖氣候，天然景觀，開放領地，華人部落，讓我這個與兒子團聚的新移民，雙腳一踏入這一領地，便生發出濃烈的愛戀情感，而且這份情感隨時光行走前移，愈加凝重堅定：人生的剩餘時光，就在加州地域內將養生息、頤養天年。