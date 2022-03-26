一對令人難忘的美國夫婦

1984年11月，我在美國田納西州 Chattanooga城Eastgate Mall，開了一家中國快餐店，那時中國菜剛剛進入美國的購物中心，許多老中不看好這種方式，在餐館裝修時，就聽說有四個中餐老闆一面打麻將、一面談論說：「看著好了，最多六個月，這家快餐店就會關門的。」

開張之後，我叫一位楊師傅做一道甜、酸、辣的雞出來，他把一般中餐館裡的「大千雞」改裝，雞切較大塊，醃過，先炒乾辣椒，再加水、醬油、醋、海鮮醬，再勾點芡粉，調成醬汁，然後把炸脆的雞丟下去，最後再加幾大勺糖，名叫「辣椒雞」（Spicy Chicken)， 不料一炮而紅，天天排隊，一做就是20年。

而Bill Johnson和Karen Johnson這對美國夫妻，他們在我開店第二年風聞這裡的辣椒雞好吃，就開始嘗試，立馬愛上這道菜，他們每星期來兩次到三次，一直吃到2004年，當我把餐廳賣掉時，他們還欲罷不能，意猶未盡。

常聽説美國人是「一根筋」，在Johnson夫婦身上，我可是領教了，他們每星期都來兩、三次，永遠點炒飯、辣椒雞加上Diet Coke， 他們不但愛吃辣椒雞，對我們店裡的炒飯也讃不絕口，Bill Johnson還特別喜歡喝我們的Diet Coke，說比別家好喝，我告訴他們，每家可樂都是一樣瓶裝的，也不能改變他的意見。

Johnson夫妻從事的職業挺特別，他們從興趣發展出工作，因為他們夫婦都愛收集骨董車，就出版了一本汽車 雜誌，是月刊，名叫「南方的輪子（Southern Wheel）」，內容是骨董車的買賣、修理、零件配製等等，靠廣告費和訂閱費來維持，夫妻兩人分工合作，其樂融融。

他們喜歡收集1945年美國通用汽車出產的Buick Regal，家中一共收集了十部1945年出爐的Buick Regal，只要一聽說有當年的Buick Regal骨董車在賣，不論多遠，夫婦兩人立刻開車去買；開回來之後，先生把引擎翻新，太太把座墊翻新，再噴上新漆，看起來和全新的一様，非常拉風，不過後來他們收到當地市政府的通知他們不能再買了，原因是十部車已經把他家院子全占滿了，市政府不允許他們把買的車停放在街上，他們還為此苦惱不已。

2004年我把快餐店賣掉，打算開始過退休 生活，沒想到Johnson夫妻找到我，他們問我說：「你們店賣了，我們怎麼辦？」Bill說，他們已經吃了19年的辣椒雞，已經愛上這道菜了，叫我一定想辦法幫他們解決，我看他們的態度非常認真，想了一會兒，終於想到一個辦法。我帶他們去我的好友張先生開的餐廳，向他們解釋辣椒雞的做法，張先生同意了，這才解決了老顧客的燃眉之急。