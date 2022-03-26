疫情 期間被迫熬在家裡煲劇，尤其是過去的一年，看過的劇集比任何一年都多。

翻看2021年入選十大最受歡迎韓劇 名單，赫然發現大部分劇集都看過了。

兩齣浪漫愛情劇，時裝的《海岸村恰恰恰》和古裝的《戀慕》都不俗，雖然不是什麼驚世之作，卻是消磨時間的佳品。

《黑道律師文森佐》純粹是為滿足宋仲基的粉絲而攝製吧，也曾掀起一陣口碑。但若是論鋒頭之勁，相信沒人能及得上《魷魚遊戲 》了，年輕人更流行穿魷魚制服。料不到《魷》在榜上竟屈居第二，榮升榜首的是《地獄公使》。

不得不承認品劇的口味人人不同，十大最受歡迎韓劇中，最能震動我心房的倒是排第三位的《Move to Heaven：我是遺物整理師》，短短十集的內容前後呼應，扣人心弦，編劇尹智蓮果然是高手。

池珍熙的出現是最大的驚喜，雖然僅只一集而已，但已夠令人難忘。他演過的暖男，姑勿論是忠誠地守護著大長今或是同伊，都給人深刻的印象。現實生活中，若能遇上一個這樣的好男人，多好啊，女觀眾都會有遐想吧。

這回池珍熙演暖爸，義無反顧地守護著患有亞斯伯格症的兒子，演技同樣令人擊節讚賞。演兒子的新演員陳俊翔，和演流氓阿叔的李帝勳，演出極為精采，兩人分別獲獎，也是理所當然的。