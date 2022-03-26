2004年在俄羅斯伏爾加格勒北部，發現的一名年僅七歲的靛藍小孩，名叫波力斯卡（Boriska），他聲稱來自火星 。恰巧2003年，美國先後將勇氣號和機遇號兩部火星探測器送往火星，而勇氣號於2004年1月3日在火星表面成功著陸。而滿懷希望的人，也燃起在火星尋找生命痕跡的熱情，因此火星男孩的說法，為人們增加了無窮的想像空間。

令人匪夷所思的是，他繪聲繪影，提到人類古老傳說的那個沉入印度 洋底的神祕大陸「利莫里亞」(Lemuria)，據説他從火星抵達地球時，恰好在「利莫里亞」登陸，對那裡的生活竟然瞭如指掌。

利莫里亞是傳說中的文明之地，在板塊移動說成熟之前，也就是20世紀初，英國和德國 的動物學家，根據馬達加斯加島和印尼的狐猴種群分布，推測出一個曾存在於印度洋上的大陸。這個傳說的神祕國家，至少出現於80萬年前；不要說孩子，就連大學教授也不一定知道，而火星男孩居然如數家珍，詳細講述這個古老國家的歷史、文明及其居民，實在令人驚詫。

更詭異的是，這個火星男孩居然精通《易經》的《河圖》和《洛書》。他談《河圖》，將《河圖》數字分成二排，每排數字由5位數組成，若將這兩排中5個數字的隨機組合抽出兩個進行相乘，其結果的眾數和都為6。他又以《洛書》為例，這是個魔術三階幻方，一般人的認識不外是不論縱、橫、對角之和都等於15，但火星男孩則道出將《洛書》任意一組數字的隨機組合數字相乘，其結果的眾數和都為9。

《河圖》代表了數字6，《洛書》則代表了數字9﹔6和9更代表了事物的陰和陽，彼此相互對立和統一，這種分析令人一開眼界。