她從小都慶幸自己是家中獨女，沒有姊妹搶她的洋娃娃、沒有兄弟跟她爭寵，她可以一人獨享爸媽的愛，多爽！

可是，她終於後悔了，她一個人扛得太吃力了。若果此刻有個姊姊或弟弟跟她有商有量、互相依靠，那會多好；尤其是正值世紀疫症來襲之時，她倍覺孤單無助，或許快要崩潰了。

首先，她要放下身段，謙恭有禮地呵護著家中女傭，勿讓她皺眉。若在這個非常時期，她不高興要辭職不幹，誰來料理家務？誰來照顧70多歲的父母？她自己仍然要WFH（遠距工作），仍有很多公事要處理，女傭姐姐是她的救命草呀，加人工、加OT（Overtime，超時工作）沒問題，只要女傭姐姐答應星期日留家不外出，減低染病機會，她就什麼都依她了。

家中最難搞的卻另有其人，那是爸爸。她小時候眼中的爸爸氣宇軒昂、聰明機智，沒料到歲月催人，年長的爸爸會變成了聰明笨伯、固執老頭，有時又像個反叛小孩，什麼事情都跟你對著幹。

這個早晨她起來時，又不見了爸爸，媽媽卻支支吾吾，他當然又是堅持要到茶餐廳歎報紙吃早餐吧，天呀！這是什麼時勢呀，若爸爸染病那怎辦？為什麼他老是不聽勸告？

她在嘀咕的時候，瞄到媽媽靜悄悄地在吃藥，她跑過去一瞧，整個人跳起來！媽媽為人麼要吃退燒藥？「沒事……，有一點點不舒服而已！」原來媽媽已發燒兩天了，但溫婉怕事的媽媽說不想麻煩人，所以沒有告訴她。

她昏了半截，天呀！