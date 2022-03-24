正午時分，某區投注站門外聚集了十多人，他們各自保持著適當距離站立，有人自管篤手機 、有人無聊地四處張望，大家似有共同目的，但與賽馬卻是毫無關係。

未幾，有架小型貨車駛到，十多人很有默契地陸續靠近。貨車司機敏捷地跳下車，然後矯健地將中間車門推開，隨即又大聲朗讀著手機號碼，十多人逐一上前接過一袋袋的東西，一臉滿足地離去。

噢！原來那是某茶餐廳送來的外賣雞煲，客人的手機號碼清楚寫於外賣袋上。大、中、小辣或不辣的雞煲，有半隻雞加上飯、豬骨湯和菜類，拿回家吃完雞還可以打邊爐，價錢大概是150港元，非常實惠。

半個世紀之前，我們這輩小孩經常會聽到周遭的大人在呢喃：「唉！窮則變，變則通。」這句話，不知不覺已成為港人數十年來共同的生存智慧。

當正值海嘯式來襲的經濟困境中，雖然變亦不一定通，但這年頭倘若完全不變就肯定不通呀！與其牢守著店子等運到，倒不如積極一點，多走幾步跑出去給客人送貨吧。

縱使香港 周圍乍現吉舖，但仍有食店門外是大排長龍的，30元的兩餸或三餸飯店應運而變出。就連海鮮店也來大變身，40元推出的海鮮兩餸飯，竟然有龍蝦和長腳蟹呢。

歷史告訴我們，任何最艱難的日子，總有一天是會熬過的。