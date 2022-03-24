我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

變則通？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

正午時分，某區投注站門外聚集了十多人，他們各自保持著適當距離站立，有人自管篤手機、有人無聊地四處張望，大家似有共同目的，但與賽馬卻是毫無關係。

未幾，有架小型貨車駛到，十多人很有默契地陸續靠近。貨車司機敏捷地跳下車，然後矯健地將中間車門推開，隨即又大聲朗讀著手機號碼，十多人逐一上前接過一袋袋的東西，一臉滿足地離去。

噢！原來那是某茶餐廳送來的外賣雞煲，客人的手機號碼清楚寫於外賣袋上。大、中、小辣或不辣的雞煲，有半隻雞加上飯、豬骨湯和菜類，拿回家吃完雞還可以打邊爐，價錢大概是150港元，非常實惠。

半個世紀之前，我們這輩小孩經常會聽到周遭的大人在呢喃：「唉！窮則變，變則通。」這句話，不知不覺已成為港人數十年來共同的生存智慧。

當正值海嘯式來襲的經濟困境中，雖然變亦不一定通，但這年頭倘若完全不變就肯定不通呀！與其牢守著店子等運到，倒不如積極一點，多走幾步跑出去給客人送貨吧。

縱使香港周圍乍現吉舖，但仍有食店門外是大排長龍的，30元的兩餸或三餸飯店應運而變出。就連海鮮店也來大變身，40元推出的海鮮兩餸飯，竟然有龍蝦和長腳蟹呢。

歷史告訴我們，任何最艱難的日子，總有一天是會熬過的。

手機 香港

上一則

說起愛情（七）

下一則

真摯的友情

延伸閱讀

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多
抗疫心連心

抗疫心連心
中國深圳「封城」無家可歸 外賣騎手一度露宿街頭

中國深圳「封城」無家可歸 外賣騎手一度露宿街頭
庫比蒂諾擬禁一次性塑料餐具 最快2023年6月實施

庫比蒂諾擬禁一次性塑料餐具 最快2023年6月實施

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17
電影《魂斷威尼斯》中的畫面。（圖片取自維基共享資源）

世界上最美的男孩

2022-03-19 02:02

退休

2022-03-17 02:00

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高