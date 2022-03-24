小外孫在視頻彼端，十分認真地唱著「一剪梅」，下一首待學的新歌則是「踏雪尋梅」，二者皆與瑞雪有關。他剛過五歲生日，學了不少國字，女兒藉好聽的歌曲，一方面自娛，另一方面讓兒子複習中文字。

外孫住在荃灣海之戀公寓群中，家裡窗外皆是海景，日夜穿梭不停的大小船隻，的確為他增加不少生活的樂趣，然在亞熱帶的香港 ，除非登高山峻嶺，否則人們若要賞雪 談何容易。視頻結束後，正好友人傳來她在窗口現拍的「西雅圖的2月雪」視頻，令我思緒不自覺地走進歷年來與雪共處的回憶。

在台灣讀大二那年冬天，早上上完當日僅有的兩堂文學課後，班友們決定一起去陽明山賞雪，由於眾人都只在詩詞或小說紅樓夢中認識過雪，所以極其興奮。轉車上山後，已近中午，雪霽天晴朗的藍天下，山上四周銀妝素裹、在溫暖的陽光照耀下，呈現一種粉妝玉琢的世界，四處遊人如織，雖然沒親見雪花紛飛，但草地和樹叢上的積雪，已夠我們驚喜不已，大家各自裝滿一塑膠袋的雪，準備回去與人分享。

回程要等公車下山，不料卻車車爆滿，等了近一個小時後，決定走一段長路到起點乘車，豈知一到起站處幾乎跌破眼鏡，因為排隊長龍早就見首不見尾了，待下得車來，不但夜幕低垂，且捧著的袋中，只剩冰水矣。

初到美國住在芝加哥，在一場鵝毛大雪後， 路上積雪盈尺，懷有身孕的我需要出門，我步步為營小心前行，不久，對面馬路上有人從雪上滑了出去，再過一會兒，忽然身後傳來慘跌聲，嚇得我進退兩難，那天幸好一切無恙。

住在溫哥華時，雪花漫天飛舞的次日，同住的香港友人夫婦，見到後院厚積的皚皚白雪，童心大發想堆雪人為樂，分工合作後，一個頭戴深藍鴨舌帽、紅圍巾的成年雪人誕生了，彎曲樹枝為眉、魚形枯葉為眼、紅蘿蔔為鼻、船型木塊為嘴，這個異於童話世界的雪人，我至今不曾見到第二個。

遷往西雅圖後，當地氣候與溫哥華無異，有一年大雪後，路上車少人稀，門前去社區公園的高架天橋上堆滿了白雪，外子將孩子們幼時用的小澡盆，一端打個洞繫上帶子，孩子們輪流坐在盆中，由外子緩緩拉下，像雪橇一樣由上滑下，孩子們樂得開心大笑。

住在加州多年，由於當地天氣溫暖，較少聽到雪的消息，直到五年前，三女兒一家到雷諾滑雪 度假，已經學會滑雪的十歲大外孫不幸撞樹，不僅頭破血流、整個牙床移位，若非頭盔護住，後果不堪設想。緊急送醫救治，經過手術後，喝流質一個月，方能進食較鬆軟食物，朋友們聞知，莫不表示他們都不贊成家人去滑雪，一不小心就會付出慘痛的代價。所言甚是，我們至今難忘那一段令人傷痛的時光。

去年我在南韓首爾探親，有一日購物返回住處，沒想到前幾天才消融的雪堆，在巷道上仍有暗冰，我一不留神，整個人向前撲倒，周邊無人，自己奮力爬起，除了頭打在地上，臉部紅腫之外，左邊肋骨也疼，所幸沒有大礙，只有左臉至今腫脹未消。這次的經驗令我意識到，年紀大了千萬要加倍小心。

這一路行來，與雪的緣分，由初期的愛戀，到如今思之頭大的感覺，是我始料未及之事。雪實無辜，任何事情有利則有弊，我們常常只顧其利而不見其弊，唯有記取教訓，方能安然享有其利。