天才兒童 現在怎麼樣？

上回講到，專家自1971年開始，追蹤研究5000名兒童數學天才，這些小天才今天的情況如何？小時了了，大時會怎樣？

這個重要的研究發現，少年時展現天賦才華的人，喜歡自我挑戰，學習表現與進步皆優於常人，日後極可能成為社會領袖，是「贏在起跑綫」的人生勝利組。他們都是學校前1%位置的尖子，在科學、技術、工程、數學(STEM)方面表現出色。40多年後，他們踏入50、60歲的黃金期，不論在事業、學術、科學發展也都處於社會的領導地位。

「當年跳級提早進入大學，與其他數理科『書呆子』在一起，令我覺得更舒服自然。雖然我的年紀小很多，但可以用自己的步伐慢慢適應。」整個研究的第一位研究對象Joseph Bates回憶說。如今他已60多歲，擔任大學教授而且是人工智能 專家。一些被視為「揠苗助長」的方法，例如學校跳級、修讀深奧書籍，反而令天才們進展更佳。

如果你並非前面那1%也別失望，「天生我才必有用」這個原則人人適用。即使在天才兒童圈子中，有的人理科強、文科弱，會向理工領域發展；有的理科弱、文科強，較多踏入文化藝術領域。必須先發現自己的能力，再努力挑戰磨練，才會成功。