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哭泣男孩的祕密

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

崇拜舊東西是英國人的傳統，愈舊愈富歷史的東西愈有價值，所以英國有特別多的骨董店。若能花點心思又或是運氣佳的話，隨時可於其中覓得稀世珍寶。

我不懂，卻喜歡欣賞美麗的東西。有次跟友人逛骨董店時，被一幅畫吸引得看了又看，不願離去。畫中人是估計是一名18世紀的男童，他一雙圓滾滾的眼睛像凝視著看畫人，嘴角則露出了詭異的笑容，很美。

友人走過來時吐出的一句話卻令我摸不著頭腦：「哎吔，好在呢個細路無流眼淚。」她見我一臉疑惑，立即解說：「你無聽過『The Crying Boy』的傳聞嗎？你上網看吓就明。」然後她縮起肩膀，做了一個打哆嗦的動作。

「哭泣的男孩」？我興趣盎然。網上果然找到繁多關於哭泣男孩的畫作，每個小孩都是眼睛溢出淚水，露出一副楚楚可憐的模樣。

「The Crying Boy」畫作是被詛咒的嗎？我感到背上一陣發涼。

原來80年代，英國有位消防員透露，在他曾參與救火的數十宗火警中，即使是全屋被燒成灰燼的，屋裡卻都巧合地有幅哭泣男孩的畫作是唯獨絲毫沒有缺損的。傳聞隨即引起全城轟動，更有說舉凡掛有該畫，戶主的屋子都會離奇發生火警。最後更有電視台發起焚燒了2500張哭泣男孩的畫，以釋疑慮。

是詛咒、是巧合？我沒考究，但那幅美麗男童畫，最後我還是沒有購買。

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