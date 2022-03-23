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危言聳聽

〈六合飛翔〉岑逸飛

10年前，即2012年，曾瘋傳12月21日是馬雅人所預言的世界末日，當年西方媒體對「末日」說的報導又如火如荼，網路有大量YouTube 講述正有一顆巨大行星臨近地球，會令地球的南北磁場轉換，全球停電，並且帶來太陽風暴，海嘯山崩。雖然言之者鑿鑿，且附上影像，但電腦技術不排除一切都是偽造，何況有天文學家斥責並無其事，這只是顆虛擬行星。陰謀論者則認為，這是當局刻意隱瞞真相，以免引起恐慌。眾說紛紜，莫衷一是。

末日預言來自馬雅的卓金曆，認為2012年12月21日是第五個「太陽紀」結束，會給目前一切帶來毀滅。在此之前幾個紀元的結束，都造成文明毀滅。末日或會令某些人恐懼，甚至深信不疑，只是香港是拜金之城，人人顧著賺錢，對末日危機自然嗤之以鼻，即使提及，也不過當作為尋求刺激和娛樂。如今回顧，當年的末日說法自然是危言聳聽。

其實巨大行星襲地球的說法，不是來自馬雅人，而是來自距今6000年前在中東兩河流域的古蘇美人，稱此星為「尼比魯」(Nibiru)，古埃及人則稱為「毀滅者」。尼比魯是蘇美人神話中的神，而網路謠言則把它當成星球，甚至宣稱，獵戶座方向找到這顆擁有木星那麼大的星。

古老傳說在當年能夠深入人心，在於美國威斯康辛州一位叫南希‧利德(NancyLieder)的女士，自稱與距地球39光年網罟星座澤塔星(Zeta)的外星人有了聯繫，外星人將訊息植入其腦袋。

1995年她在電台主持「澤塔星清談」(Zeta Talk)節目，定期傳播外星人訊息，大受歡迎。但她早曾預言末日在2003年5月27日發生，結果子虛烏有，事後她解釋這是有意欺瞞當局，想不到其支持者仍欣然接受。

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