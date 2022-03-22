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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

兩面真相

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我有一個原則，每當聆聽友人傾訴感情事時，有句話是絕對不會從我口中吐出的：「離婚吧！」即使是旁人看來最爛的婚姻，終極是否離婚的決定，還是該交由兩個當事人負責，旁人不應推波助瀾。

可是，那次我幾乎破了戒。經過她長時期的訴苦，我也給說服了，支支吾吾地回答：「也許你和丈夫是緣盡吧！」其實她早已作決定，卻就是要等待別人的認同。

她形容這段婚姻是一場騙局，她當年是迷迷糊糊地搭上了他，然後足足被他騙了20載，白白浪費了半生的青春。

我說她的婚姻不是一文不值的，起碼是發生了最美妙的事情吧──我是指他們的獨子。提起孩子，她更激動，巨細靡遺地從嬰兒期說起，數落丈夫一百宗罪：他沒有參與帶小孩、他縱容孩子、他沒有管教兒子……，最不能原諒的罪行是，他沒有付足養育費用。

當錢財成為夫妻的主要糾葛時，婚姻會變得異常醜陋。她說丈夫只管發夢，沒有一單投資是不蝕錢的，錢蝕光了，自卑感又作祟，終日找她作出氣袋。他錯了又從來不肯承認，卻迫令她相信錯的永遠是她……，依據她的描述，丈夫壓根兒是個深謀遠慮、自私自利的自大狂。

機緣巧合，碰上了一位認識這對正值離婚夫婦的友人，他的描述卻令我極為訝異：「男的是個老實人，很樂於助人的，他老婆就……，no comment（不予置評）。」

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