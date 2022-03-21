《易經》的《河圖》和《洛書》，筆者認為可能與外星生命有關。若此說屬實，那麼據說《河圖》來自黃河的龍馬，也許是太空 船，《洛書》據說來自洛水的神龜，也許是飛碟，這使我想起俄羅斯 《真理報》2004年3月12日的報導，謂俄羅斯伏爾加格勒北部，發現一名年僅七歲的靛藍男孩（Indigo Boy），具有非同尋常的才能，他的一些太空科學言論，立即引起全球頂尖科學家和神學家的關注。

「靛藍小孩」是新紀元運動的用語，這運動源於上世紀七、八十年代西方的社會與宗教運動，涉及層面極廣，涵蓋靈性、神祕學等，並吸收世界各宗教元素以及環境保護主義，對於培養精神層面的事物有異於主流觀念。

1987年12月7日《時代週刊》的文章「New Age Harmonies」指出：「萬有歸於萬有，新時代宗教來臨了。」新紀元運動可說是宗教趨勢，現代人隨著科技的發展，對於傳統宗教的高度理性化、政治化、屬靈上諸多約束及生活上諸多規條感到煩厭。

新紀元運動對人的靈性特別關注，又強調整全健康和醫治，所以受到現代人的歡迎。

至於所謂「靛藍小孩」，是指在新紀元運動被視為擁有某種特殊意志力或超自然力的孩童，是來自宇宙的小孩，會帶來改變世界的訊息，又因其神色顯現靛藍的靈氣而有「靛藍」此一稱呼。

他們擁有一雙清澈、早熟和智慧的眼睛，與生俱來具有同理心，心靈感應，以及特別敏銳的感知力，經常表示地球不是他們應在的地方。他們有強烈的自尊心，富有創意，但不知害羞為何物，對「罪惡感」的懲戒不起反應。

總之，靛藍小孩天賦異稟，擁有超越時空的意識能力，超自然的敏感力，卻桎梏在人類的軀殼。