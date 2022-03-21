我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

鯪魚球河粉

〈太平山下〉李新
（圖片為作者提供）
（圖片為作者提供）

初嘗鯪魚球是在紐約中國城。那是個大雪紛飛的周末，走在Cannel街上，看見一家燒烤粉麵店，玻璃窗熱氣蒸騰，走道擠滿等待入座的食客，充滿了「吃」的氛圍。

入座點餐時，看見餐單上有魚蛋麵和鯪魚球粉，鯪魚此前不曾聽說過，在台灣魚丸除福州丸較大外，一般體積都差不多，而這魚球應該滾滾圓的大，魚蛋應該如魚仔般滴溜溜的小吧？無限想像驅使下，我點了一碗鯪魚球河粉來吃，果然貨真價實。

友人對吃似乎很在行，只見他將乒乓球般大小的鯪魚球，夾放在湯匙上，幾滴醋，些許醬油，之後再灑些白胡椒粉，然後邊吃邊讚許說：「嗯，好吃。彈牙，一流呀！」彈牙？這也是第一次聽到的新鮮讚美詞。「這是功夫菜，做鯪魚球，魚一定要新鮮，魚肉還必須用湯匙一匙匙刮出來。剁碎，加陳皮、鹽、胡椒和肥豬肉，再用力攪拌，產生膠質才能有彈性。彈牙形容詞，是口感之意。以後一定要常來吃。」

我這第一次吃鯪魚球，確實是體會不出彈牙滋味，只覺得魚肉鮮美、嫩滑。

搬離美食之地，思念中國菜時，也會開車四、五個小時的距離，去鄰州中國城採買，和吃上幾頓中餐，飲茶時，也能吃到炸鯪魚球，但軟綿，總覺得味道不如前。「回香港吃，香港什麽好吃的都有。」

寄予家鄉厚望，回港第二天，就到樓下粉麵店要了一碗鯪魚球河粉，雖然仍吃不出彈牙之口感，但魚蛋串咀嚼齒間的躁動，彈牙早已不陌生，也不需要了。

香港 美食

上一則

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

下一則

斷捨離的糾結

延伸閱讀

芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看

芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看
芝衛生局長：華埠堅強抗疫重現繁榮 令人刮目相看

芝衛生局長：華埠堅強抗疫重現繁榮 令人刮目相看
福興銀行成立三十周年春季大酬賓！

福興銀行成立三十周年春季大酬賓！
AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券 早日擁有，早日享受，3月31日截止，歡迎選購！

AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券 早日擁有，早日享受，3月31日截止，歡迎選購！

熱門新聞

香港示意圖。圖／shutterstock

何詩蓓和谷愛凌

2022-03-15 03:00

退休

2022-03-17 02:00
電影《魂斷威尼斯》中的畫面。（圖片取自維基共享資源）

世界上最美的男孩

2022-03-19 02:02

家傳糖醋排骨

2022-03-14 03:00

誰來晚餐

2022-03-15 03:00
南昌菜市場一角。（張晶瑜．圖片提供）

去北京逛菜市場

2022-03-17 02:02

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金