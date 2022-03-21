（圖片為作者提供）

初嘗鯪魚球是在紐約中國城。那是個大雪紛飛的周末，走在Cannel街上，看見一家燒烤粉麵店，玻璃窗熱氣蒸騰，走道擠滿等待入座的食客，充滿了「吃」的氛圍。

入座點餐時，看見餐單上有魚蛋麵和鯪魚球粉，鯪魚此前不曾聽說過，在台灣魚丸除福州丸較大外，一般體積都差不多，而這魚球應該滾滾圓的大，魚蛋應該如魚仔般滴溜溜的小吧？無限想像驅使下，我點了一碗鯪魚球河粉來吃，果然貨真價實。

友人對吃似乎很在行，只見他將乒乓球般大小的鯪魚球，夾放在湯匙上，幾滴醋，些許醬油，之後再灑些白胡椒粉，然後邊吃邊讚許說：「嗯，好吃。彈牙，一流呀！」彈牙？這也是第一次聽到的新鮮讚美詞。「這是功夫菜，做鯪魚球，魚一定要新鮮，魚肉還必須用湯匙一匙匙刮出來。剁碎，加陳皮、鹽、胡椒和肥豬肉，再用力攪拌，產生膠質才能有彈性。彈牙形容詞，是口感之意。以後一定要常來吃。」

我這第一次吃鯪魚球，確實是體會不出彈牙滋味，只覺得魚肉鮮美、嫩滑。

搬離美食 之地，思念中國菜時，也會開車四、五個小時的距離，去鄰州中國城採買，和吃上幾頓中餐，飲茶時，也能吃到炸鯪魚球，但軟綿，總覺得味道不如前。「回香港 吃，香港什麽好吃的都有。」

寄予家鄉厚望，回港第二天，就到樓下粉麵店要了一碗鯪魚球河粉，雖然仍吃不出彈牙之口感，但魚蛋串咀嚼齒間的躁動，彈牙早已不陌生，也不需要了。