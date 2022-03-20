這幾年世界動盪不安，先是兩個大國因經濟貿易而生出糾紛，進而步入更深刻的制度性爭拗；然後便是瘟疫，進入第三年了，依然未見遠去，全世界每一個角落，都逃不過它的肆虐，已死去幾百萬人；最近，連在歐洲這個多年平靜的地方，更是爆發了戰爭，此刻戰火還在繼續，每天都有不少人死於非命。

還有令人悲傷的是，不論是東方還是西方，國內的矛盾一律凸顯，盛行了幾十年的全球化正在面臨挑戰。黨派之爭，政策之歧，連普羅大眾也明顯的對立成兩派，本來社會相互包容吸取的氛圍蕩然無存，代之而呈現的是另一種令人不安的互不相讓，針鋒相對，你死我活。而更令人不安的是，世界級媒體，尤其是傳統大媒體，正在放棄媒體的立場，變成某黨派的工具。真相無從呈現，因此，現今的世界正如一名著名學者所言，是「兩無一不」時代，即無真相，無共識，不確定的時代。

這是過去幾十年積累的矛盾的總暴露、總爆發。世界正在發生一次極其深刻的變化，至於向好向壞，是東升西降還是東降西升，各說各的，眾說紛紜，最後何去何從，目前只能根據每個人所掌握的信息及加工後作出判斷，唯一可以肯定的是，世界正在不確定的變化進行中。

處於這個時代，作為個人是無能為力的。但是，智者告訴如我等一般人，現在可以做的是「觀察，不輕易下結論；等待，很多事情現在都不能著急；堅守，不能在一片混亂中跟著大家走，堅守自己基本的價值判斷和立場。」這幾點，我是非常認可的。

在最迷茫與動盪的當下，作為一個有了幾十年經歷的過來人，只有一句話自勉：保持堅定、淡定，不失去良知。如果可以，做一些積極有益的事情。