香港 移民司徒老先生是我的一位忘年交，他退休沒幾天，對兒子小司徒說：「時間多得令人煩悶，可不可以幫爸爸找一些合適事做做呢？」

小司徒時常往來美國與香港做生意，他想不用想直接說：「沒問題，我支持你做小老闆。」

過不久，司徒先生在唐人街開店賣中國陶瓷工藝品。店子30平方米，純屬一個人的店。至於開店有無利潤，我們也不方便打聽。

小店靠近樓梯間位置，司徒先生設有一張可移動的木棋盤。常有同年齡華人長者，每天抽空與司徒先生下棋，之間互有輸贏。他指指點點棋子，很認真地說：「下棋呵，每步必須謹慎行事，落子相當重要。」

時間如梭，一場突然而來的疫情 ，使大小店鋪不得已關門閉店。司徒先生三天兩頭打電話給我，話題離不開下棋：「在之前，每年抽時間飛回去香港，在黃大仙區老屋住上三個月，還與那幾個好朋友沒日沒夜下棋，想一想多高興。」我認同地說：「目前受到疫情影響，回香港與朋友下棋也不知何時了？」我提醒他說，「手機有一款下棋軟件，不妨下載試試看。」

司徒先生逐字逐句記下下載軟件程序，說：「解解悶也好。」不出兩天，他在電話那邊唉聲嘆氣說：「這樣下棋沒半點癮頭。」

我半開玩笑說：「小司徒暫時也沒辦法返回香港做生意，你們父子倆下棋，不就解決癮頭了嗎？」司徒先生苦笑說：「小司徒做生意有樂趣，下棋沒興趣！」他期待地說：「希望疫情盡快過去，天下人平平安安，下棋才過癮。」

虎年前夕，司徒先生給我打電話說：「大家都打了疫苗，可以下棋了。」我問：「去你唐人街陶瓷小店嗎？」

司徒先生十分無奈地說：「開店本想充實過日子的，前幾天我將店子退還業主啦。」

我問：「那去什麼地方下棋？」

他說：「唐人街華人公園有石板棋盤，且室外空氣清新，比較安全。」

我戴好口罩 ，駕車趕到唐人街華人公園。見司徒先生坐在公園一角等候，他面前有一張由熱心人士捐助的石板棋盤，他也已提前擺下棋子。

另一位香港好友來看下棋，他沒戴口罩。司徒先生攏攏自己的口罩說：「快戴上口罩。」香港好友說：「我打了三支疫苗，不是說在室外不用戴口罩嗎？」司徒先生搖搖頭說：「媒體說病毒變種快，誰都不可小覷，必須注意安全。防疫頭等大事，一不小心就似下棋下錯子，全盤皆輸。」

說來前後兩年有餘了，再次與司徒先生下棋，頭一盤他勝，後兩盤我贏。司徒先生瞧瞧棋盤說：「看你棋藝進步多了，躲在家裡防疫練出高招？」我逗樂地說：「並非我棋藝進步，有可能你滋生驕傲情緒，疏忽大意所致。」

司徒先生摸摸前額說：「我忘了蜀漢將關羽敗走麥城的教訓；下棋要過癮，再來三盤兩勝定輸贏。」片刻，他念想地又說，「我要練好下棋本領，避免棋藝生疏了，等著飛回去與住在香港黃大仙區那幾個好朋友下棋。」