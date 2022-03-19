「這個女人是誰啊？」家母指著電腦螢幕問。

「媽，是我呀，你個小女兒藹霖呀。」

其實我早有心理準備，96歲高齡的母親總會有一天會不認得我，但當這一刻到臨時，心還是難免會戚戚然作痛。

「才不是！這女人這麼肥，怎麼會是藹霖，我的女兒很瘦！」母親之言瞬間引起哄堂大笑，分別在舊金山 和西雅圖 的弟弟和姊姊笑得嗆咳。看來，我是當真需要認真減肥了，又或於母親的記憶系統中，我永遠是個體重不超過一百磅的纖弱少女吧。

「婆婆，妳好嗎？」母親一臉狐疑：「這位先生又是哪一位？」在她的永久記憶裡，孫子分明是個小孩，怎會是個陌生成年人呢？

非常感謝溫哥華護老院的愛心員工們，勞心勞力為我們家人費周章，好讓我們每天都可跟母親視像會談，跟她聊聊天，又或給老人家播上她最喜愛的粵曲。於這場沒完沒了的疫情 中，這種家人之間的視像短聚，真是太有意思了。

「媽，這是我近日煮的餸。」我給她逐一看餸菜相片。其實每次我都是給她看同一批相片，重複又重複介紹同一道菜：「媽，這味蝦醬蒸豬腩肉，妳以前成日煮的。」她不假思索地回答：「要放些豆粉才會滑。」母親就連剛吃過的午餐內容也記不起來，但她卻牢牢記得60年前煮餸的細節，真神奇。

這場災劫，似是衝著老人家而來，無助、無奈，能夠跟家中長輩相聚，每天都是恩賜呢。