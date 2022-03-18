《易經》是否與外星人有關的著作，一直存有爭論。《易經》與現代天文學扯上關係，首推劉子華(1899-1992)於1940年以《八卦 宇宙論與現代天文── 一顆新行星的預測》的論文，推測太陽系有第十大行星「木王星」，獲巴黎大學博士學位，引起關注。

該文主張依照《易經》，太陽系各星體與八卦卦位存在對應關係，每一卦位所屬星體的平均軌道速度和密度均分別為一個密值，所有主要星球運行速度加在一起，稱為「中心動力」，即為太極。

劉子華是客家人，1919年赴法留學，法文名Liou Tse Houa，專攻道教，早在72年前，他所預測的第十行星，已得到國際天文學界某種承認，十年前，即2012年，盛傳瑪雅人謂12月21日是世界末日，也是與這顆行星再來臨地球有關，故劉子華的研究，有加以審視的必要。

劉子華聲稱他將八卦原理應用於太陽系，不是偶然，因為現代天文學家認為宇宙的形成源於漩渦形狀，這與太極和八卦圖象有共通之處。他不把月球當作地球的衛星，而是與太陽地位相等，正如「易」字可解作上「日」下「月」。也有將「易」字解作「蜥蜴」，中國傳統認為蜥蜴是適應環境而體色隨之變化的變色龍，用牠來比喻「易」的變化。

如今科學家則指蜥蜴是爬蟲動物綱最龐大家族，其起源眾說紛紜，有資料說牠們早在1億8000萬年前出現在地球，也有資料說是2億8000萬年前。

可以肯定的是，牠們是和「親戚」恐龍 一起，在中生代侏羅紀時期出現在地球。另一種臆測，則是6000年前在兩河流域的蘇美爾人，記載了他們的神祇「阿努納奇」(Anunaki)，正是來自外星的蜥蜴人，是牠們改造了猿猴基因而創造人類。