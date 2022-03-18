疫情 肆虐，不少商戶處於「吊鹽水」狀態，基層市民更是手停口停。慶幸近日在不同平台，看到社會各界在疫境中伸出援手的報導，感恩香港人仍然發揮獅子山精神，一方有難，多方支援，體現溫暖的人情味。

有見餐飲及零售業中小企，在第5波疫情下經營備受衝擊，公司再次推出「中小企延繳電費計畫」，讓業界延期兩個月，繳交最多三期的電費，舒緩他們的營運壓力，在水深火熱之時，稍有喘息的空間。

疫情下很多基層家庭和長者，面對糧食及防疫物資短缺問題，公司也和多間社福機構合作提供支援，但物流送運緊張，所以同事迅速應變，向1000個低收入 家庭派發200港元電子食物券，在網上平台外賣食物，以解燃眉之急。

此外，位於深水埗、觀塘和葵青的4間中電有「營」飯堂，一直以特惠的價錢，為有需要的基層人士提供熱烘烘的飯餐，但由於堂食和外賣服務均須暫停，所以改為免費派發5500張飯券給飯堂使用者，讓他們得到溫飽。同時透過社區夥伴向長者派發4000個福袋，內有外科口罩 、食物和日用品，為他們送暖。

在這緊急關頭，不少有心人都願意參與義務服務，支援社區抗疫。公司早前透過全港社區抗疫連線捐出200萬港元，用以購買1萬套個人防護裝備和其他物資，讓義工落區進行抗疫工作時使用。

今波疫情實在是一場硬仗，但只要一人一心，抗疫心連心，在這艱難時刻同舟共濟，我相信一定能看到戰勝疫情的曙光。