有罪在身，需要反省。故「論語‧學而」引錄曾參的話「吾日三省吾身」，似是有「罪」的感覺，也不見得全是壞事。當人再也意識不到自己有罪，他就無法感受到自己存在的深度，也感受不到自己生命的特殊點。

人有「罪」的意識，自能產生強烈的道德驅策力。沒有罪，就沒有精神的成熟以及靈性的擴展，覺察自己的罪其實是內在轉化的開始。

筆者由此想起了基督教所說的「原罪」。原罪的定義，一般而言，是指希伯來「聖經」記載的第一個男人亞當和第一個女人夏娃，在伊甸園嘗了禁果後，犯了「罪」而被迫離開伊甸園，但亦為人類文明及開始通過性愛而繁衍後代的起點。

不過，大部分猶太 教的宗派不相信人有原罪，只相信祖先的罪惡會對後世的人造成影響。同時猶太教相信人出生時便帶著罪惡的衝動，直到13歲，善的衝動才降臨到人的身上。倒是對部分基督教新教而言，原罪是指人類與生俱來、洗脫不掉的，其存在使人類和上帝隔絕，終生受苦，不得解脫。

「聖經」雖沒有出現過原罪的字眼。但「聖經」對原罪這個概念有清楚的表達，「這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的；於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪」(「羅馬書」第5章第12節)。

另一方面，伊斯蘭教不認為人類有所謂「原罪」，始祖阿丹(亞當)和好娃(夏娃)違背阿拉旨意食用禁果並不是「罪」，只是犯了過錯，他們向阿拉悔過後，阿拉已經原諒了他們。

對「罪」的認識，千古以來爭論不絕，或認為罪是人性的缺陷，無可避免；或指罪是一種虛幻的錯覺；甚至認為罪出於無知。總之見仁見智，各取所需。