在美國華人 聚居處隨處可見到中文，聽到華語，還有許多中文報紙出版，每份只售五角錢，包括大陸背景的、台灣民辦和法輪功的，任君挑選。

電台可分粵語和普通話，扭開收音機便能聽到。至於電視，北京 中央電視台等許多頻道都能收到，加上鳳凰，真夠熱鬧。台灣也不弱，藍軍之外還有民視、三立等。我來自香港，原是翡翠台擁躉，近期轉看有線。

現時身在美國，不乏中華文化的滋潤，猶如處身兩岸三地。回想90年代初到美國紐約，好辛苦才在唐人街購入一台華語廣播電台專屬收音機，工餘才能開機聽到鄉音。平日接觸的是當地英文報紙和英文電視，水平所限，自然不知所言。

為了入籍，晚上去夜校補修英文，逼著自己學英文，否則事事不通，路路不順。

如今中文傳媒遍布華人地區，方便了自己，但相對擠壓了學習英文的時間和機會，特別是長者，考過入籍試後，學英文的積極性大減。

這裡中文傳媒的編導，人才濟濟，都是有深厚中文底子的專門之士。電台主持人均能說流利地道的普通話或粵語，大大有助中國文化的推廣。連此間報刊文藝版的文字也多有文學修養，不弱於兩岸三地的水準。

偶爾發現中文傳媒個別字句欠缺通順，近日網購有「無理由退款」這句廣告詞語，說得有點模糊不清。在美國顧客是上帝，購物後可以隨便退貨，完全不會被問理由。廣告原意也是「無需理由都可退貨退錢」之意，但亦可理解為「不接受無理由退貨」，意思正好相反。其實只要加「需」字成「無需理由退款」便明確多了。

財經界人士常將量詞「億」字前再加上另外一個量詞「個」字，說成「一個億、兩個億」。中文量詞有個、十、百、千、萬和億等，同時重叠用「個」和「億」兩個分量不同的量詞，有違語法的習慣。尤其國內財經人士經常犯此語法錯誤，在嚴格審查文稿情況下仍常見如此現象，也算是個疏忽吧！

洛杉磯 AM1430.net電台「字尋樂趣」由盧穎主持的節目，播出時間並非熱門時段，但內容豐富，搜羅當今中國文化巨著和文學大師有趣的事例，多收聽可以提高自己中文及文化水平，值得向大家推薦。