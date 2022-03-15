確診人數天天創新高之際，香港 每個家庭承受的壓力，隨之而直線飆升，眾多夫婦的感情事，也正值嚴峻的考驗期。

本來雙方關係已夠惡劣的夫妻，此刻關係會更惡劣。即使是相親相愛的夫妻，當面對前所未有的逆境時，誰人都會容易情緒失控。

疫情 肆虐的當下，夫妻起齟齬的理由，委實太多了。太太剛從超市擠在人群中，拚命搶到有限的食物回家，過程千辛萬苦，折騰得可以用「一眶眼淚」來形容。

甫踏進家裡，丈夫鼻孔噴出不屑氣息：「你做什麼去了那麼久？」還來不及回氣，丈夫已帶著兒子外出：「我帶孩子下樓踩單車透透氣。」這是非常時期呀，還出街？孩子才三歲，若染病會極之危險呀，你做阿爸的，腦袋是長在屁股的嗎？

其實，丈夫早已在生太太的氣。他的年邁母親這幾天有點不舒服，喉嚨痛、有點咳、流鼻水和全身骨痛，孝順的兒子想回父母家看個究竟，卻被太太擋門：「你是不是想死呀？如果奶奶中招，就會傳染你囉，你是不是想我們全家都中招呀？」

雖然太太不是全無道理，但心底仍難免感到她冷血無情，最終他只將物資送到父母家門外，便自行離去，但卻一直心有戚戚然。

我只能誠心將小時候學過的道理，送給苦難中的朋友：「我不企求他人的安慰，只求安慰他人；我不企求他人的諒解，只求諒解他人；我不企求他人的愛護，只求愛護他人……。」