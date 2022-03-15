香港示意圖。圖／shutterstock

語音相同的東奧（東京奧會）和冬奧（冬奧會），同時冒出兩個超卓的運動員 ，為華人 增加了不少面子。

她們分別是代表香港 東奧會的何詩蓓，和代表中國冬奧會的谷愛凌。湊巧的是兩個都是有東方血統的混血兒，同時都獲得金牌和銀牌，同時都有非常類似的人生觀。我們海外華人對她們兩人的優越成就，感到同樣的興奮和驕傲。

在興奮之餘，卻聽到一些雜音，有人用狹隘的眼光看待她們，並且說些不該說的話；有說她們洋人面貌不似東方人，卻代表東方人參加國際比賽，搶東方人之光；甚或貶低她們的價值；說她們暴紅後發了東方國家的財，就回到美國去讀書和享受西方奢華生活，以後可能能忘記她們代表的地區和國家。讓她們備受一些無辜的壓力；我對此覺得非常反感。

其實，這些思想狹隘的人十分幼稚，他們不知道在當今的國際比賽，優勝者尤其是獲得金牌和破紀錄者，都會受到全世界人的擁護和愛戴，同時都具有非常高的國際商業價值；因此，許多擁有國際品牌的企業家，都會用重金禮聘這些卓越運動員代言商品，不管他們原本代表什麼國家或地區出賽，只要她們能保持水準和受歡迎的程度，「錢」途無可限量。

即使他們（她們）將來改代表另外一些國家或地區出賽，都無損他們的商業價值。賽後，觀看她們的專訪。我對她們的表現，更是另眼相看。

先說香港金牌泳將何詩蓓，面對記者提問時，用純正香港慣用的廣東話回答問題，巧妙地夾雜一些英文，流暢、純真、自然，非常地道，她雖然擁有一副洋面孔，閉目聽她的談吐，十足一位香港謙虛女學生，讓久居香港的香港人感到非常親切。

長久以來，香港是個華洋雜處的地方，有許多西方樣貌的洋人，好幾代都在香港生活，早已落地生根，都能說流利的外語和粵語，跟他們一起從小長大，有誰會說他們不是香港人？

繼而說到谷愛凌，她也是混血兒，由單親華裔媽媽在美國撫養成才，在中國還有一位嫲嫲，對她疼愛有加，學生時期曾不斷往還美中兩地，甚至曾在中國嫲嫲家居留過一段時間，長期被中美文化薰陶。

當她自我苦練成為溜冰好手後，想拉攏中美兩國關係和鼓勵中國年輕女孩參加國際冰上運動，毅然在冬奧決定代表中國參賽，相當有大志，不意竟遭撻伐，令人感嘆。

不過，她解說得好：「我生活在中國時是中國人，生活在美國時是美國人。」非常有胸襟。如果她再加一句：「我生活在地球時是地球人」，就沒有人異議了。

談到成功之道，她們不約而同地說：「我對這運動有興趣，一直堅持苦練，不斷尋求自我的突破，精益求精。」

她們的做人態度和努力，不僅代表了當今年輕的一代，同時也成為當今年輕人的典範。