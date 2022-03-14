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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

談談豬事

〈飲食香江〉林柏榮

疫情發展愈來愈烈，縱然連番的圍封強檢，病毒仍然如鬼魅般纏擾不休，而且每個場所，只要有一人染疫，轉眼便會傳遍開去。

最近病毒入侵屠房，平日殺戮如麻的屠夫，紛紛放下屠刀稱病告假，屠房一度無法運作，向來以豬肉為主食的港人，突然買不到新鮮瘦肉煲湯，更遑論要烹煮冬菇蒸肉餅、菠蘿咕嚕肉、豉椒蒸排骨。

事實上，巿場上可買到的不只鮮肉，還有「冰鮮肉」和「冷凍肉」，不過，我們習慣了鮮肉，認為肉質鮮嫩有彈性，這傳統想法像與生俱來，但未必是最理想的豬肉口味。

正如認為肉色愈紅愈好一樣，其實是各肌肉運動量的差異，運動量大會有較多「肌紅蛋白」，例如「肩胛肉」，肉色也就較紅。雖然鮮肉肉質有彈性，但味道卻不及熟成過的好，熟成過程可把蛋白質轉換成胺基酸，在高溫烤焗後會產生更多肉香；而且熟成後會有較佳的吸水量，口感會變得柔嫩多汁。

香港的「冰鮮肉」有不少來自泰國，屠宰後置於攝民零度環境，再經過幾天的運送，不單抑制了微生物生長，而且同時做了個簡短的熟成過程，除非打算烹煮的是紅燒元蹄或者古法炆豬肉，那選用結實的鮮肉會較為合適，但用來做茄汁豬扒、洋蔥炒肉片、還有火鍋等，冰鮮肉會是更理想的選擇。

至於「冷凍肉」，過去一直被認為是沒有營養的食材，其實近年急凍技術提升，鮮肉在攝氏負40度環境短時間內急速降溫，肉內的冰塊形成速度越快，冰粒也就越小，這可以減少纖維組織的破壞。

現在所謂的營養流失，關鍵是烹煮前的解凍過程，最理想的是在早一天把「冷凍肉」由冰格移至冷藏庫，讓水分從冰點以下逐漸回升至4度，這樣就能保存養分，只是花的時間較長，城巿人生活急速，往往把冷凍肉從冰格取出後放在水裡解凍，省了的是時間，但也流失了營養和味道。

最重要的是衛生問題，屠房凌晨2點開工，鮮肉在早晨5點左右運到街巿，到巿民的餐桌上，最快也要到中午了，鮮肉在常溫下超過半天，大概已孳生了不少細菌。更糟糕的是豬殼運到街巿，往往只隨處放在地上，早前也有新聞報導，大量老鼠在上面走過。

今次屠房休業，也許正好給巿民反思「冰鮮肉」的優點。

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