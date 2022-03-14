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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

美女媽媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在倫敦探訪女友期間，於門外巧遇她的鄰居，我當時是打從心底的讚歎：「嘩，好一個標準美女！」

她的臉部輪廓深刻，粗眉大眼，一口白牙，卻又給人一種柔情似水的美態，若然給她穿上一襲晚裝和略施脂粉的話，面前美女就是典型的世界小姐候選佳麗了。

不得不承認我是特別喜歡欣賞美的東西，尤其是美女。我主動跟她搭訕幾句，她的態度也非常友善，從她的口音可以猜測她是歐洲人。

回到友人家裡喝下午茶時，話題自然扯到友人的美女鄰居身上，料不到友人對她的印象卻是一般，她甚至做了一個全身打哆嗦的動作來。

「她吸菸呢！」雖然吸菸不是罪，但對於不吸菸的人來說，有個吸菸鄰居確是一件倒楣的事：「她每天接近黃昏就會走出露台，邊吸菸邊大聲講電話，我惟有立即關窗囉！」

真看不出來，原來美女是三孩的母親，最小的那個是嬰兒，最大那個都是大概五歲左右。「有時晚間會聽到小孩哭聲，又會傳來嘭嘭聲，都不知道是不是她在打小孩。」女友說。

年輕母親獨力照顧三個幼兒，可以想像那可會是個惡夢。聽說這家的男人只會偶爾出現，他是商人？又或是軍人？

女友告訴我，美女鄰居這兩天不停講電話，語調緊張，更不時會哭起來，原來是與烏克蘭局勢有關。

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