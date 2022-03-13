此刻，正值人性正與邪大鬥法，人類最醜惡與美麗的一面，同時間共冶一爐。

那邊廂有人高舉旗幟，長驅直往別人的國土，肆意破壞、大開殺戒、濫殺無辜。竭力保命是天下間所有生物的天性，此刻有人卻將自己的生命豁出去，留下來英勇保衞家園。

有人殺不停手、有人卻拚命救人。

逃難途中，誰都只能竭盡所能保護自己的親人，以為沒人能騰出餘裕去管別人死活，沒料到於危難中，竟有不少天使 般的美麗好心腸，途中幫忙照顧毫不相識的老弱和幼孩，展現人類的美善，觸動心靈。

過去，曾目睹過無數次難民被粗暴驅逐的醜陋畫面，今次卻讓世人見證人類守望相助，無分彼此的美麗一面。

無論難民逃到哪個鄰近國土，都會遇上一張張仁慈的臉，送上熱飲和棉被，給危難中的人送上希望。

這邊廂同樣是美醜交加，令人側目。

有人為了爭買最後一包麵而惡言相向，幾乎大打出手；有人不理人家死活，自私打尖；有人囤積藥物和快速測試包，準備高價出售發大財…。

有人卻不辭勞苦，將物資分發，親自送到獨居長者的門外；有人千辛萬苦撲到測試包，再分給朋友圈應急；有人熱心給朋友送暖，給此刻虛怯心靈送上安慰…。

人類有極醜惡的，幸好仍有美麗的，至於誰勝誰負，總有一天上帝會定論吧！