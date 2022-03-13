上回講到Netflix 紀錄片「Tinder大騙徒」，一播出即登上十大熱看榜。我以往做過電視專題節目，一邊看一邊職業病發作，心中分析，此片名利雙收，皆因計算精準。

其實紀錄片的大部分資料，來自一份同名專題報導「The Tinder Swindler」，2019年由挪威最受歡迎的通俗報紙「Verdens Gang」（VG）報導，至今仍然能看到網路版。

報紙亦是計算精準，世上騙徒如雲，為何對此人產生興趣？因為其中一位受害者Cecilia帶著所有證據，包括照片、視頻、WhatsApp 對話、銀行單據等，希望記者伸張正義。受害人雖然報了案，但警察 對這種感情騙案沒太大動力調查，一直拉不到人。

相反，資深編輯可能一看就知這宗新聞包含愛情、金錢、欺騙等元素，絕對吸睛。於是全球搜尋受害者，終於拍攝到騙子真身，且製作獨家報導，在歐洲瘋傳，名利雙收。

Netflix計算精準，將VG報導的內容拍成紀錄片，透過自己全球強大平台播放，一來吸引熟悉此案的歐洲觀眾，二來吸引全球其他觀眾，大舉成功。意想不到的是，賺到最大「聲譽」的，竟是騙子本人。他雖被全球婦女唾棄，若一旦分享騙心又騙金的祕訣，全球男士怎不追看？搞不好Netflix會幫他再拍個人特輯，一同名利雙收。