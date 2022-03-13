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「罪」字

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「罪」字，《說文》指是捕魚的竹網，上面是网，下面是非，是個會意字。後來秦人以「罪」字代替「辠」字，上面的「自」指鼻子，下面的「辛」是刑具。古代有五刑之設，在西漢文帝前，五刑指墨、劓、刖、宮、大辟，其中的「劓」，就是割鼻。

「劓」屬古代酷刑，是割去犯人鼻子。至於「辠」，《說文》解「辠」字是犯法，但秦人認為「辠」字似「皇」字，因而改「辠」為「罪」。也有認為辠人犯了法，有蹙鼻苦辛之憂，才有這個「辛」字。

如今一般解「罪」字，上面的「网」指輯捕，下面的「非」是犯罪，意思是抓捕或懲罰犯人。

「罪」字來源很古，早在《詩經˙小雅˙小明》篇，已有「豈不懷歸，畏此罪罟」之句。「罪」是竹網，而「罟」則是用網繩做的魚網。《孟子˙梁惠王上》謂「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也。」

中文的「罪」字，是嚴重的指控，成語有「赦過宥罪」之說，謂赦免過錯，寬恕罪行，那是出自《易經》的解卦：「雷雨作，解，君子以赦過宥罪。」

唐代孔穎達的注疏說：「赦謂放免，過謂誤失，宥謂寬宥，罪謂故犯。過輕則赦，罪重則宥，皆解緩之義也。」可見如今所說的「赦罪」是錯的，「過」才可赦，「罪」則不能赦。

與「罪」連繫的詞語，如罪人、罪魁、罪行、罪證，以至罪不容誅、罪孽深重等，都是壞的。但這些罪都是犯法的，若不用受法律制裁而純屬道德上的「罪」，又該怎樣看呢？

事實上，在現代的文學作品，很多內容都是描述與罪相關的主題，似乎人與罪是脫離不了關係，而這種「罪」多是受良心譴責的道德罪。

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