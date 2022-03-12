關於中文的「趣」字，自佛學從印度 傳來中國，「趣」字又有了新解。唐朝的永嘉大師，他是六祖惠能的弟子，其著名的《證道歌》有所謂：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」

「夢裡明明有六趣」，夢，不管是睡著時所做的夢，人生也是如夢，本來是一種虛幻的妄想所現，而六趣，就是六道；六道輪迴，包括有天道、人道、阿修羅三善道，以及地獄、餓鬼、畜生三惡道。

「趣」指一切眾生，業識茫茫，隨著其業力，於一念的迷妄，趣入六道之中。

至於「覺後空空無大千」，人倘若真要明白了，不要說身體的六道輪迴，即使是三千大千世界，也都是虛幻、都空了。究竟人死後會往哪裡去，不外是六道輪迴這六個去處。

也有提及「七趣」的，例如《楞嚴經》從六趣中的天趣分出仙趣，故成「七趣」。六趣指的是果報，造業受報，必有歸趣之處；「趣」謂趣住或趣向之意，眾生每個人的因緣不同，又為業力所牽引，死後分別趣向六種不同的生存環境。

當然，不喜歡講佛學的，「六趣」也可以有別的解釋；人老了而想保持身體的健康長壽，便不妨「趣向」有趣的活動。

曾見人提及老人可以擁有的「六趣」：其一是情趣，做到精神飽滿，心境開朗，順其自然；其二是樂趣，如琴棋書畫，種花養鳥等；其三是童趣，保持孩子般的心理狀態，無憂無慮，更是健康的氣質；其四是志趣，有理想，有追求，充分發揮一己的智慧和力量，不閒著的精神才是健康的要素；其五是諧趣，那是幽默的藝術，是生活的「去憂劑」，凡事一笑置之；其六是識趣，知情識趣，是改善人際關係的潤滑劑，減卻人生的不少煩惱。