好友傳來了網上一則笑話：「如果你無朋友中招，證明你衰到無朋友！」

一笑之餘，也特別欣賞好友的情緒智商。她的家傭先前證實染病，在家隔離期間正值資訊最混亂階段，壓根兒不清楚下一步會怎樣。等呀等，一天又一天，家傭的快速測試已轉回陰性了，亦幸好家裡所有人都沒有感染。噩耗總算熬過了，卻不曉得期間擔憂到死了多少細胞呢。

但是，不是每個人都像這位好友既淡定又能保持幽默感的，大部分染病的朋友都會經歷情緒的跌宕，與心理學分析的悲傷五階段非常相似。

第一階段是「否認」。不少人會自圓其說：「少少頭痛、喉嚨有點不舒服而已，睡一下就沒事。」誰知症狀卻日益嚴重，家人找來了快速測試包，一試之下，噢！兩條線明顯出現，中了！「唏，這種測試哪裡會準？」繼續堅持否認，一會兒就沒事囉，卻是自欺欺人。

第二階段是「憤怒」。「為何偏偏選中我？」「我這麼小心都中，不公平呀！」這階段更會話說回頭：「如果三姨婆沒約我，而我又沒心軟出去安慰她跟她老公不和之事，就不會被傳染囉！」

第三階段是「討價還價」。「神呀，這回讓我大步跨過，我答應從此戒吃牛！」

第四階段是「沮喪」。這時候當事人會靜下來，憂傷得不欲說話，甚至不想家人提及。

一至四階段切勿停留過久，盡快步進第五階段的「接受」，積極應對吧。