我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

參院通過1.5兆元撥款法案 對烏克蘭援助136億

堅持抗疫「不懦弱」

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

相信好多香港人都一樣，過去的兩個星期，心情忐忑不安，每日從電視新聞的畫面，見到醫院擠迫，環境有如戰地醫院，公眾走廊放滿病床，病人等候安排治療，醫護疲於奔命，還有殮房滿座，屍體未能妥善處理。港府每日公布的確診及死亡數字不斷破紀錄，當中以長者為多，令人鼻酸。

還記得兩年前新冠肺炎在武漢爆發，接連在海外肆虐，當時美國無法處理大量病人及屍體，醫院拒絕接收確診患者，貨櫃車改裝作為臨時停屍間，這些情景，兩年後竟然在香港這個國際城市發生，實在匪夷所思。

港府一句「可能考慮封城進行全城檢測」，立即引起恐慌，大家爭相到超市入貨儲糧，超市層格空空如也，這個景象又是那麼的似曾相識。其實市民抗疫兩年，以為見到曙光，可以歡度聖誕及新年假期，冷不防一個Omicron打破大家的希望，爆發速度之快，令大家手足無措，身心疲累，心靈變得十分脆弱。港府每次發放一個信息，總會引起不少爭議、誤解和恐懼，情況令人沮喪。

社交媒體上，有人製作一些短訊發放正能量，也有挖苦港府，大家在苦中作樂，但有些信息繪圖擬真度極高，好容易引起誤會，令小市民誤信為真。

很喜歡古天樂最近的一條短片，用深情的聲線，鼓勵香港人面對逆境，靠的一種「藥」叫做「不懦弱」，雖然取其諧音，但此時此刻我們不要懦弱，要堅持，守望相助，必定戰勝疫症。

香港 檢測 封城

上一則

文心建設總經理「精選10盤菜」 葉曉甄：台廚師創意迸發

下一則

我的名字

延伸閱讀

香港今增3萬7529例確診 第五波疫情累計42萬例

香港今增3萬7529例確診 第五波疫情累計42萬例
白宮公布抗疫新路線圖：全民回歸新常態

白宮公布抗疫新路線圖：全民回歸新常態
港府信息表達不清 超市恐慌搶購潮再現

港府信息表達不清 超市恐慌搶購潮再現
紐約客談／紐約抗疫2周年 對未來需懷抱希望

紐約客談／紐約抗疫2周年 對未來需懷抱希望

熱門新聞

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00

人生有沒後悔藥

2022-03-06 02:01
方文琳（中）曾挑戰全馬。（取材自臉書）

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

2022-03-05 06:00
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02

影后林黛二三事

2022-03-05 02:00

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官