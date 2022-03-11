相信好多香港 人都一樣，過去的兩個星期，心情忐忑不安，每日從電視新聞的畫面，見到醫院擠迫，環境有如戰地醫院，公眾走廊放滿病床，病人等候安排治療，醫護疲於奔命，還有殮房滿座，屍體未能妥善處理。港府每日公布的確診及死亡數字不斷破紀錄，當中以長者為多，令人鼻酸。

還記得兩年前新冠肺炎在武漢爆發，接連在海外肆虐，當時美國無法處理大量病人及屍體，醫院拒絕接收確診患者，貨櫃車改裝作為臨時停屍間，這些情景，兩年後竟然在香港這個國際城市發生，實在匪夷所思。

港府一句「可能考慮封城 進行全城檢測 」，立即引起恐慌，大家爭相到超市入貨儲糧，超市層格空空如也，這個景象又是那麼的似曾相識。其實市民抗疫兩年，以為見到曙光，可以歡度聖誕及新年假期，冷不防一個Omicron打破大家的希望，爆發速度之快，令大家手足無措，身心疲累，心靈變得十分脆弱。港府每次發放一個信息，總會引起不少爭議、誤解和恐懼，情況令人沮喪。

社交媒體上，有人製作一些短訊發放正能量，也有挖苦港府，大家在苦中作樂，但有些信息繪圖擬真度極高，好容易引起誤會，令小市民誤信為真。

很喜歡古天樂最近的一條短片，用深情的聲線，鼓勵香港人面對逆境，靠的一種「藥」叫做「不懦弱」，雖然取其諧音，但此時此刻我們不要懦弱，要堅持，守望相助，必定戰勝疫症。