小時候很討厭讀歷史，因為課文都是千篇一律，記載人類一場又一場的戰爭，極盡血腥暴力，死了很多無辜的人，非常可怕。

每場戰爭的前因後果，幾乎都是如出一轍的，唯一不同的是年份，考試時更要牢牢記在腦海裡。料不到2022年，竟會是未來學生讀歷史科時，將要緊緊記著的年份。

老師說，讀歷史的重要原因，是要無時無刻警惕世人，切勿重犯前人的戰爭罪行。原來那是騙人的，歷史最可怕的一頁，還是會重複又重複地發生，世人根本沒有絲毫汲取教訓。

縱使發動戰爭者會大聲疾呼，吐出一連串的藉口來：「是別人無賴在先，迫使我出兵的」、「是別人威脅我的安全，使我別無他法的……。」

我胡塗了，那豈不是等於你的鄰居跑過來打爛你的房子、殺光你的家人、將你房子據為己有，而理由竟是你的存在，會危害他的安全？

姑勿論發動戰爭者口吐莫大的理由，那統統都是一派胡言，發動戰爭的目的都離不開貪婪、搶掠、暴戾、血腥、濫殺……，任何發動戰爭者，都犯了人類最邪惡的罪行，將會成為人類公敵。

還以為我們這個世紀的人都熱愛和平、討厭戰爭的，料不到都會有人涼薄冷血，曲線支持發動戰爭。這些人是天真得以為人家的事與自己無關嗎？我們的地球村早已環環相扣，是命運共同體呢。

祝願「世界和平」不是隨口喊就行，是有賴地球人努力守護共同和平的信念呀。