中文的「趣」字，令人想起有趣、趣味、風趣、樂趣、旨趣，以至成語如妙趣橫生、趣味盎然、相映成趣、閒情逸趣等。中國傳統，「趣」字有多種解釋，這個字屬「走」字部，《說文》指「趣」是「疾也」：《廣韻》說的是「趣向」﹔也有認為「趣」即「趨」；古漢語的「趣」又與「促」字相通，故廣東話有所謂「快趣」，含有「催促」之意。

含「趣」字的文學，我最能記起陶淵明的《歸去來兮辭》，內中有句謂「園日涉而成趣，門雖設而常關」，「園日涉」就是天天在園中散步。當時詩人已息交絕遊，每日徜徉於田園居所，適情愜意，趣味自生，門戶如同虛設。村野庭院，竹籬茅舍，沒有絲毫矯揉造作，與官場的喧鬧及人際間骯髒的交易形成鮮明對照，這正是「趣」之所在，自有一種悠然自得的閒適情態。

「趣」字包括有行動、嗜好、方向、興味、韻味等意思，又可引申為驅趕、從速、督促、趕快等涵義。而在林林總總的「趣」當中，筆者認為，「生活情趣」是值得討論和推廣的。

生活情趣，可說是人類精神生活的一種追求，對生命之樂的一種感知，一種審美感覺上的自足。每個人都有自己的生活情趣，而良好的生活情趣可以放鬆緊張的情緒，驅走身心的疲憊，享受生活的美好，陶冶高尚的情操，甚至可以提升人格的魅力。

生活就是塊鏡子，你對它笑，它也對你笑，你對它哭，它也對你哭。而生活的情趣，並不是生活所給予我們，而是我們的心和生活清澈的相遇。我們的心在追求生活的美，生活的美，也澎湃撞擊我們的內心。而生活的情趣，點燃了生活的視覺，調劑人的心情，別有一番的韻味。