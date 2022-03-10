來自香港 的歐陽先生是我認識多年的一位老朋友，他專程上門給我送請帖，說大女兒莎莎準備舉辦婚禮，我替他高興。

說起來已有兩年多了，那天在唐人街遇見歐陽先生，兩人聊天時聽他說，大女兒莎莎未婚夫是白人阿爾杰，她大學同學，兩人大學畢業都有合適工作。一對年輕人，也落實了婚禮具體時間與地點。

歐陽家中老奶奶在香港住了大半生，一向故土難離。在家人反覆勸說下，才由香港過來海外居住。

大孫女出嫁，就得尊重帶有華人 社會傳統思想的老奶奶。按計畫，莎莎出嫁時，午間按阿爾杰家人意思來一場西式婚禮；下午按老奶奶意思，在唐人街茶樓擺上一、二十桌酒席，宴請親戚朋友。

不料，一場突然而來的疫情 打亂了計畫，莎莎與阿爾杰的婚禮迫不得已取消了。

漸漸地，隨著疫苗的推廣，可以允許人們小型集會了，也有年輕人陸續舉辦婚禮。歐陽先生家人念著母親年老，希望她健在之年，看到大孫女結婚的熱鬧喜慶。

但是，在唐人街大擺酒宴不可能。如果僅僅舉辦西式婚禮，似乎無法滿足老奶奶心願。

虎年春節前夕，舉辦婚禮地點，最後確定在開闊且空氣清新的鄉村小酒店。歐陽先生說，聚餐可以簡單一些，至於採取中式婚禮或西式婚禮，起初莎莎與阿爾杰有不同意見。

莎莎說她是華人，婚禮應該採用華人形式；阿爾杰說他是西方人，婚禮理應按西方形式。

歐陽先生不想女兒、女婿有矛盾，便說：「婚禮合起來辦，兩種形式，一種情調。」莎莎與阿爾杰迷惑不解說：「這樣做得到嗎？」

歐陽先生說：「上半節西式婚禮，下半節中式婚禮，由爸爸做司儀。」

老奶奶不待莎莎與阿爾杰再問，她替歐陽先生說話：「孫女放心，我了解你爸爸。你爸爸願意做司儀就讓他做，信任你爸爸就行！」

老奶奶有信心。確實，也可別小覷歐陽先生，他與太太在香港工作期間，都在公立中學教書，歐陽先生還兼任音樂老師。

這一來，莎莎與阿爾杰的婚禮，是一場融合中西方文化的婚禮場面。歐陽先生有台詞走程序，布置得井井有條，使所有客人盡情而來，盡興而歸。

上半節西式婚禮不用冗言，下半節中式婚禮，最後一幕由歐陽先生與太太分別抱起古箏，合奏一首《美麗的神話》。

《美麗的神話》是香港明星成龍主演的電影《神話》的插曲 ，講述古代穿越的故事。在整首樂曲的風格上，旋律悠揚符合古箏的特質，透過古箏來演繹婚禮，聽上去令人動情。

莎莎臉上淚花滾燙，她感動地說：「謝謝老奶奶美好祝福，感謝爸爸主持中西式婚禮，還謝謝爸爸媽媽給我與阿爾杰婚禮合奏古箏曲。

我有幸參加一場在疫情下舉辦的中西式婚禮，感覺很溫馨。