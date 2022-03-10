我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

疫情下的婚禮

〈太平山下〉陳燦富

來自香港的歐陽先生是我認識多年的一位老朋友，他專程上門給我送請帖，說大女兒莎莎準備舉辦婚禮，我替他高興。

說起來已有兩年多了，那天在唐人街遇見歐陽先生，兩人聊天時聽他說，大女兒莎莎未婚夫是白人阿爾杰，她大學同學，兩人大學畢業都有合適工作。一對年輕人，也落實了婚禮具體時間與地點。

歐陽家中老奶奶在香港住了大半生，一向故土難離。在家人反覆勸說下，才由香港過來海外居住。

大孫女出嫁，就得尊重帶有華人社會傳統思想的老奶奶。按計畫，莎莎出嫁時，午間按阿爾杰家人意思來一場西式婚禮；下午按老奶奶意思，在唐人街茶樓擺上一、二十桌酒席，宴請親戚朋友。

不料，一場突然而來的疫情打亂了計畫，莎莎與阿爾杰的婚禮迫不得已取消了。

漸漸地，隨著疫苗的推廣，可以允許人們小型集會了，也有年輕人陸續舉辦婚禮。歐陽先生家人念著母親年老，希望她健在之年，看到大孫女結婚的熱鬧喜慶。

但是，在唐人街大擺酒宴不可能。如果僅僅舉辦西式婚禮，似乎無法滿足老奶奶心願。

虎年春節前夕，舉辦婚禮地點，最後確定在開闊且空氣清新的鄉村小酒店。歐陽先生說，聚餐可以簡單一些，至於採取中式婚禮或西式婚禮，起初莎莎與阿爾杰有不同意見。

莎莎說她是華人，婚禮應該採用華人形式；阿爾杰說他是西方人，婚禮理應按西方形式。

歐陽先生不想女兒、女婿有矛盾，便說：「婚禮合起來辦，兩種形式，一種情調。」莎莎與阿爾杰迷惑不解說：「這樣做得到嗎？」

歐陽先生說：「上半節西式婚禮，下半節中式婚禮，由爸爸做司儀。」

老奶奶不待莎莎與阿爾杰再問，她替歐陽先生說話：「孫女放心，我了解你爸爸。你爸爸願意做司儀就讓他做，信任你爸爸就行！」

老奶奶有信心。確實，也可別小覷歐陽先生，他與太太在香港工作期間，都在公立中學教書，歐陽先生還兼任音樂老師。

這一來，莎莎與阿爾杰的婚禮，是一場融合中西方文化的婚禮場面。歐陽先生有台詞走程序，布置得井井有條，使所有客人盡情而來，盡興而歸。

上半節西式婚禮不用冗言，下半節中式婚禮，最後一幕由歐陽先生與太太分別抱起古箏，合奏一首《美麗的神話》。

《美麗的神話》是香港明星成龍主演的電影《神話》的插曲 ，講述古代穿越的故事。在整首樂曲的風格上，旋律悠揚符合古箏的特質，透過古箏來演繹婚禮，聽上去令人動情。

莎莎臉上淚花滾燙，她感動地說：「謝謝老奶奶美好祝福，感謝爸爸主持中西式婚禮，還謝謝爸爸媽媽給我與阿爾杰婚禮合奏古箏曲。

我有幸參加一場在疫情下舉辦的中西式婚禮，感覺很溫馨。

香港 華人 疫情

上一則

華裔新銳導演楊藜執導「大青樹下」 勇奪數獎

下一則

鹿港歷史

延伸閱讀

84歲香港作家西西寫「欽天監」 窺探康熙的玩具工廠

84歲香港作家西西寫「欽天監」 窺探康熙的玩具工廠
香港4日新增又破5萬 第五波疫情累計逾39萬例

香港4日新增又破5萬 第五波疫情累計逾39萬例
香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
香港疫情失控 美旅遊警示升第4級 呼籲國民勿前往

香港疫情失控 美旅遊警示升第4級 呼籲國民勿前往

熱門新聞

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00

人生有沒後悔藥

2022-03-06 02:01

她的後半生

2022-03-02 02:00
方文琳（中）曾挑戰全馬。（取材自臉書）

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

2022-03-05 06:00
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴