我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

頭髮與煩惱

〈六合飛翔〉岑逸飛

究竟頭髮是煩惱嗎？中國人怎樣看頭髮？中醫說「腎之華在髮」、「髮為血之餘」，「華」比較難以描述，可用油燈比擬，燈油好比腎，燈芯好比肝藏，燈焰好比肺，而「華」就是燈焰的光亮，好比人的生命之光。

如今從頭髮可看到腎系統的好壞，而血之餘成為髮，因此有「血盛則髮潤、血衰則髮衰」的說法。

既然「腎之華在髮」、「髮為血之餘」，所以審辨頭髮，也是人相學的組成部分。透過頭髮，可以察視人的一生富貴、貧賤、吉凶、禍福。

總體來說，頭髮宜細、宜軟、宜疏、宜黑、宜香，得此富貴福壽。頭髮忌黃、忌粗、忌硬、忌厚、忌早白、忌髮低、忌髮理不順，犯此貧賤運蹇。

然則頭髮濃密或秃頭又如何？古相書云：「自古無濃髮宰相」，頭髮多而濃密厚實的人，性格遲滯、愚頑，一生奔波勞碌。至於秃頭，俗話說「十個光頭九個富」，禿髮且天庭飽滿的人，通常智商較高，聰明機智，決斷迅速。

從生理上看，頭髮濃潤代表健康，反而掉髮才是煩惱。

當掉髮發生，中醫認為是由於頭皮下層因血液循環不良，油脂分泌過盛，使得毛囊萎縮，無法運送足夠養分及氧氣，頭髮無法得到足夠營養造成枯乾，進而脫落。掉髮又多與飲食生活習慣不正常有關。

中國傳統一向重視頭髮，儒家有所謂「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」的說法。而佛教從印度傳來中國，出家人要「出家剃髮」，反而可以示人割斷自己與塵世的糾纏，去除一切牽掛，一心一意修行，於是頭髮也有了「煩惱」的含意。

「斬斷三千煩惱絲」，在某種意義來說，是斬斷與現實間的牽絆，不過，劍有兩刃，斬時可勿傷及無辜。

印度

上一則

華裔新銳導演楊藜執導「大青樹下」 勇奪數獎

下一則

鹿港歷史

延伸閱讀

洗頭狂掉髮、超毛躁？學會洗髮這5招 頭髮不再掉

洗頭狂掉髮、超毛躁？學會洗髮這5招 頭髮不再掉
6旬翁一晚如廁7次 醫：年過50恐攝護腺肥大

6旬翁一晚如廁7次 醫：年過50恐攝護腺肥大
經前不適易煩躁 中醫建議3茶飲5穴位溫和調理

經前不適易煩躁 中醫建議3茶飲5穴位溫和調理
「華紅保健中心」天然保健方式幫助禿頭掉髮者再生

「華紅保健中心」天然保健方式幫助禿頭掉髮者再生

熱門新聞

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00

人生有沒後悔藥

2022-03-06 02:01

她的後半生

2022-03-02 02:00
方文琳（中）曾挑戰全馬。（取材自臉書）

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

2022-03-05 06:00
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴