究竟頭髮是煩惱嗎？中國人怎樣看頭髮？中醫說「腎之華在髮」、「髮為血之餘」，「華」比較難以描述，可用油燈比擬，燈油好比腎，燈芯好比肝藏，燈焰好比肺，而「華」就是燈焰的光亮，好比人的生命之光。

如今從頭髮可看到腎系統的好壞，而血之餘成為髮，因此有「血盛則髮潤、血衰則髮衰」的說法。

既然「腎之華在髮」、「髮為血之餘」，所以審辨頭髮，也是人相學的組成部分。透過頭髮，可以察視人的一生富貴、貧賤、吉凶、禍福。

總體來說，頭髮宜細、宜軟、宜疏、宜黑、宜香，得此富貴福壽。頭髮忌黃、忌粗、忌硬、忌厚、忌早白、忌髮低、忌髮理不順，犯此貧賤運蹇。

然則頭髮濃密或秃頭又如何？古相書云：「自古無濃髮宰相」，頭髮多而濃密厚實的人，性格遲滯、愚頑，一生奔波勞碌。至於秃頭，俗話說「十個光頭九個富」，禿髮且天庭飽滿的人，通常智商較高，聰明機智，決斷迅速。

從生理上看，頭髮濃潤代表健康，反而掉髮才是煩惱。

當掉髮發生，中醫認為是由於頭皮下層因血液循環不良，油脂分泌過盛，使得毛囊萎縮，無法運送足夠養分及氧氣，頭髮無法得到足夠營養造成枯乾，進而脫落。掉髮又多與飲食生活習慣不正常有關。

中國傳統一向重視頭髮，儒家有所謂「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」的說法。而佛教從印度 傳來中國，出家人要「出家剃髮」，反而可以示人割斷自己與塵世的糾纏，去除一切牽掛，一心一意修行，於是頭髮也有了「煩惱」的含意。

「斬斷三千煩惱絲」，在某種意義來說，是斬斷與現實間的牽絆，不過，劍有兩刃，斬時可勿傷及無辜。