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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

14天變7天

〈每日驚艷〉張宏

港府宣布新措施，已經打兩劑疫苗的確診者，如果第6、7兩天的測試皆為陰性，即可「放監」，重獲自由。換言之，原本14天的隔離即時縮短一半，朋友群組即時歡天喜地，人人叫好。

還有一項新措施，快速測試確診者，不必再苦苦等候政府重複化驗，可以自行上網登記。換言之，不幸確診人士不必再「搶樽仔」、等通告，朋友們再次叫好，人人開心。

「我確診之後，一天也沒有發燒，卻困在隔離中心14天，不如將床位留給有需要的人。」曾經確診的朋友感嘆說。

「我們做到喊，很多人症狀輕微卻不能出院，另一方面長者輪候卻逼爆醫院大堂，重症人士無人照顧，心中很替他們著急。」公立醫院的護士朋友說。

縮短為7天，公立醫院的新冠床位即時鬆動一半，長者們不必再苦候良久，也可以騰出床位給重症人士。非長者、非兒童，打了兩針，症狀輕微的病人，不如索性自己休息，把資源讓給更有需要的人。如果症狀輕微者霸佔了床位，卻連累重症病人苦候到出現生命危險，心中怎能安樂？

從14天變7天，這人性化及合理的安排，在醫療系統「爆煲」前力挽狂瀾。在此感謝每一位在疫情下做到身心俱疲的醫護人員，無限感激。

疫情 疫苗

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