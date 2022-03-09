佛家常說，三千煩惱絲。「煩惱絲」指的是頭髮。佛門以剃除頭髮受戒出家，現清淨僧尼相。佛家認為世界虛幻，人生是苦，只有斷除一切煩惱，修行成佛，才能達到永恆的喜樂。佛祖釋迦 牟尼最初對迦葉等五人說法，親手為他們剃髮，表示接受他們做自己的弟子。

剃髮在印度 有三重含義，一是認為剃髮代表去除人間無數的煩惱和習氣﹔二是認為剃髮就等於棄掉了驕慢心﹔三是為了區別佛教徒印度其他教派教徒不同，因為當時的印度教派林立，一旦剃光了頭，就知道是佛教徒了。後來剃度就成為了加入佛門的儀式。

然則「煩惱」與「頭髮」是否真的有關係？是否頭髮愈多，煩惱就愈大？而且為甚麼是三千，不是三萬？難道頭髮真的只有三千根？

「紅樓夢」第六十六回，寫柳湘蓮看尤三姐入殮後，恍惚之中，警覺所見似夢非夢。睜眼看時，竟是一座破廟，旁邊坐著一個跛腿道士捕虱。湘蓮便問：「此系何方？仙師仙名法號？」道士笑道：「連我也不知道。」柳湘蓮聽了，掣出那股雄劍，將萬根煩惱絲一揮而盡，她說的頭髮是以萬計而不是千計。

煩惱絲的三千，或以為源自李白「秋浦歌」的五言絕句「白髮三千丈，緣愁似箇長，不知明鏡裡，何處得秋霜」，但我看是穿鑿附會居多，因為李白是用誇大語句形容白髮之長，不是指頭髮之量。

其實頭髮何只三千，正常人的頭髮據說大約有十萬根，平均一個月每根會長一公分。至於所謂「三千」，佛家以「三千」為最，「三千」是「極多」之意，有「三千大千世界」說，但不是指「三千個大千世界」，而是分別指大千、中千與小千的三個千世界。