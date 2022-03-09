一口氣看了兩齣熱門戲劇「創造安娜」（Inventing Anna）和「Tinder詐騙 王」（The Tinder Swindler）。無獨有偶，兩齣劇都是根據真人真事改編，描述身無分文的老千如何利用社交網絡媒體，從而成功騙取數以千萬計的錢財。

我不禁搖頭，難怪俗語有云：「蹺唔怕舊，最緊要受。」類似的行騙手法，數十年來都是司空見慣，身邊也曾有朋友中伏，既損失金錢，更因蒙羞而不敢向人言。料不到今天更憑社交網站因利成便，讓老千騙財更為得心應手。

行騙的第一招，是騙徒會訛稱自己背景顯赫。本來是俄羅斯 人的Anna訛稱自己是德國 貴族的後人，因與爸爸意見不合而被暫時經濟封鎖；而那個Tinder騙子則訛稱自己是某大珠寶店的太子爺，公事繁忙經常要周遊列國。習慣攀龍附鳳的世俗人啊，爭先跑來簇擁。

第二招是曬出超豪行頭，出手極為闊綽，務求令旁人譁然。老千穿的是頂級名牌服裝，出入最高級場所，旅遊時坐私人飛機。Anna曾長期居於紐約高級酒店，出入時隨手給店員的小費是100美元，她立即成為城中神話。

第三招是借助名人來博取信任。老千的社交網站都會滿布他們跟甚麼明星和大人物的合照。其實只要膽夠大，處心積慮，要接近名人拍一張合照，絕非想像中的難。

成功的老千必然是口才極佳的高智人物和病態撒謊者，謊話耍到連他們也相信自己是非凡人才，可是倒楣碰上他們的人儼如做噩夢，不是損失巨款，就是被迫欠下一屁股債。