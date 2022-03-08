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女兒節的蛤蜊湯

〈飲食香江〉林柏榮

中國古代認為奇數為「陽」、偶數為「陰」，如月與日都為奇數，則是「陽」之盡，會轉為「陰」，這些日子會尤其凶險，得設法消災解厄，例如9月9日重陽節登高避瘟疫。這些古代文化傳到日本，經歷幾百年後改頭換面的保留下來，例如3月3日上巳節，流傳至日本並衍生出多種儀式習俗，有些漸漸被遺忘，有些則因人們的創意而益發有活力。

古時醫學落後，人們常以「法術」來治病，例如以紙人偶輕掃身體，把人的污穢厄運轉移，再將紙人偶放入河水漂走，這古老習俗稱之為「流雛」。當社會進步，可靠的藥物代替了「法術」，紙人偶改為穿上華麗衣服，成為家庭裡的裝飾，放入雛壇上，免卻了隨波俗流，大概這些為人偶穿衣服的玩意，只屬於女孩子，也漸漸把雛祭改稱為「女兒節」。

女兒節傳統節慶料理首選是「蛤蜊湯」，早在江戶時期，人們在婚宴上都會有蛤蜊清湯，一般認為貝殼都是成對闔上，象徵理想的配對，也代表了夫婦一生相隨，自古被視為吉祥之物。不過，所謂的象徵意義，多半是後來的穿鑿附會，讓食材與傳統更有理據地聯繫。

其實料理製作，表現季節感，才是日本飲食的基礎。蛤蜊生活在日本沿海的泥沙水底，是極容易取得的食材，本身有肌苷酸、甘胺酸等帶有甜味的胺基酸，還有大量的牛磺酸，烹調後會有種醇厚感，是高湯的理想材料。

但是這類軟體食材，肌肉部分是美味的，內臟則有點臭腥氣，所以得揀選內臟部分較小的日子，才是最當造之時機。通常6月是產卵期，那4至5月的內臟會變大，所以在稍前的3月時分，剛好天氣回暖，食物豐富，又未到繁殖時期，那就是蛤蜊最美味的日子。成了女孩子的食材，算是天時地利的配合。

可是日本城巿發展，加上一直的過度捕撈，蛤蜊的產量持續下跌。近日有報導指熊本產的蛤蜊，有97%都是以進口貨冒充，結果熊本縣選擇停止出貨。事實上，即使海洋專家也很難分辨蛤蜊的來源，大概味道也不會有明顯的差異，不過，要是傳統美食落入別人的控制，這是自負的日本人所不能接受的事。

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