最近終於看了所有女士皆讚好的Netflix 紀錄片《The Tinder Swindler》，片長約兩小時，有如國際級《警訊》節目，充滿警世意義，我與兩個亭亭玉立的女兒一起看，驚嘆情場老千如何騙心又騙金。

這情場老千，可說是奧斯卡 級數的國際騙子，生於以色列 草根階層，在交友網站Tinder化身Simon Leviev，冒充以色列鑽石大王的兒子，以奢華的私人飛機、高級大酒店晚宴、豪華旅行及派對，騙取女士上鉤。過一段時間，聲稱被敵人迫害，不斷借錢，令每個女友不斷被刷爆卡，債務纏身。他在歐洲不同女性身上，估計騙取了1000萬美元。

令人意外的是，這位騙子坐完監出來，乘著Netflix紀錄片橫掃全球，竟然食住上。據美國一份娛樂報章報導，他已簽了經理人，期望於萊塢主持真人秀，節目將會類似美國《Bachelor》真人秀，女性主動參加，與男主角見面，讓男士選擇真命女友。他的大計，還包括網上直播平台，分享約會祕訣，全球男士必定感興趣。

看到這裡，除了提醒各位女生帶眼識人之外，不得不驚嘆一句老話：「男人不壞，女人不愛」，只要臉皮夠厚、膽子夠大，即使身敗名裂，只要有noise，吸引到眼球就可絕地重生。