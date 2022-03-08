「王子和公主從此在城堡裡，過著幸福快樂的生活……。」童話故事裡的宏偉城堡，究竟內裡是什麼模樣的？我從小就興趣盎然。

算了吧，有資格居於城堡裡的，不是皇室貴族，就是顯赫富豪吧，對於我們平民百姓來說，那是多麼遙不可及的事情啊！

不，不過是300萬港元，在香港 連納米樓也買不起的價錢，原來已可在法國鄉間買到一所樓高5層，共有45間大小房間的城堡呢！

《Escape to the Chateau》是我很喜歡的電視真人秀節目，因為可以親歷其境，跟主人從零開始，實現了王子公主式的美麗城堡夢。

當Dick和Angel夫婦戰，戰兢兢地用鑰匙開啟城堡大門的一剎那，我的心迅速沉至谷底！這個所謂城堡，破爛不堪，荒廢了40年的爛屋，怎能住人？若要大肆裝修的話，費用難以估計，儼如無底深潭呀，中伏了。

料不到這對最佳拍檔，一個負責設計和籌畫，另一個包辦大小工程，就憑著他倆的創意、毅力和一雙手，數年間將廢墟蛻變成美麗的夢幻城堡。

特別欣賞美艷的Angel，更喜歡她那充滿希望的樂觀笑聲，經由她的一雙手，都會變成美麗的東西，就連裂了的杯子，都可變身為漂亮的燭台。

若要在他們的城堡舉行婚禮的話，費用可要耗費數十萬港元呢！不過，今年訂位已客滿了。