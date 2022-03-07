筆者生於1937年，時值抗日戰爭最艱苦年代，廣州居民大多撤往粵北韶關、曲江等地避難，學校也遷往當地，更多學生在戰爭中無法上學，輟學在外。

1945年抗日戰爭勝利，大家都返回廣州，學生繼續返回原地學校上課。班上就讀學生歲數各異，因為停學關係，復學後出現兩兄弟、甚至三兄弟在同一年級課室上課；我們班上就有雷氏三兄弟同處一室。

筆者抗戰當年身在澳門 ，可以正常讀書上學，沒有延誤。相對那些年紀稍長的同學，我是班上小鬼一名。

小學五年級時，在廣州培正小學當寄宿生，每天由舍監帶領到浴室沖涼，舍監是個沒嫁人的阿姨，年紀較大的同學在舍監前不願脫光光，洗澡時不脫內褲，我們小鬼則脫得赤條條的。阿姨舍監缺乏母愛精神，對我們關愛不多。

我兄長入住另一宿舍，舍監是個叫馬美娟（名字好前衛，當年馬尾髮型未流行，已有馬尾娟之名）年輕姑娘，頗受學生歡迎。

兄長的班主任和藹可親，名叫張慕瓊，因常聽兄長對她們的稱讚，我亦熟悉她們名字和為人，後來在香港培正校刊老師名字單上，找到張慕瓊的名字。

而我的班主任是個姓劉的惡漢，常用掌背手指關節敲學生的頭，駡人口頭禪是「實實際際，不知所謂，完全不是人」。

他是我在培正學校讀書時遇到唯一不喜歡的老師。

初中入讀澳門培正，澳門是個小城市，人口結構簡單，大概都了解彼此家庭情況，知道人家從事的職業。

那時澳門有一雷姓大家族，經營藥廠，產品有一種稱為「六神水」，適合熱帶地方的清涼劑，能驅除蛇蟲鼠蟻。老闆有多房妻妾，兒女成群，族譜男孩名字排行「一」，女孩則「麗」。

同班中就有「一聲」和「麗燮」同父異母姊弟，其他班級也不乏叫「一」及「麗」如「一鳴」和「麗娟」的同學，自然就知道他們是雷老闆的公子和千金，雷公妻妾兒女成群，在當時大家庭不罕見。同學中還有賭場老闆、富豪名人 、過氣將軍和地下黨的兒女們。

廣州有間華興電池廠，出產「五羊」、「虎頭」及「555」牌電池。潘姓老闆三個兒子都是我們廣州培正同學，老大永健最有名，在省運會中以1.46米打破初中男子跳高紀錄。當時用較原始較剪式過竿，算是了不起的成績，成為學校英雄；老二永浩與我兄長同級，籃球打得不錯；老三永年與我同級，運動不如兩兄長，人卻文靜。

當年廣州警備司令葉肇將軍兩個叫允文和允武兒子，分別與我兄長及我同班，常玩在一起。他們兄弟人如其名，允文斯文，允武則調皮搗蛋。

葉肇是蔣介石鍾愛的悍將，抗日戰爭時打過幾場硬仗和勝仗，有「鋼軍」之美譽。後來他們都到台灣去，聽說允文、允武也轉居美國，一別之後，再沒有機會碰上一面。

1954年高中畢業，澳門約有20多位回廣州投考大學，完成學業繼續留在國內沒有幾個人，堅持到最後沒有返回港澳的僅有兩人。一位在高校任教授，另一位在雲南箇舊錫礦場工作，屬領導層，後調回粵省珠江三角州一個縣城當官，據說牽涉貪腐被查。當年返穗升學 與他聯繫較多，我北上升學，他把他自己一條厚厚的羊毛頸巾送我禦寒。他是個好人、老實人，看來我們分在一條平行線上難再相逢，希望他吉人天相，逢凶化吉。

同學中有四對結成夫妻，三對應了百年好合、白髪齊眉之說，安穩進入晚年。另一對丈夫事業成功，應酬多多，難免在外拈花惹草，尚幸男的未忘記回家之路，識得返家；老婆看在同窗共室多年，習以為常，隻眼開隻眼閉算了。同學互結為夫妻的相處時間特別長，婚前彼此又了解，知道各自優缺點，比較容易相處，加上也習慣了對方，這樣更難分開。

我也是這四對中其中一對，妻子是我一生中最重要的人，精神上、物質上、身體上都是我救命恩人。

在政治漩渦中，她拉了我一把；健康有問題時，她為我安排治療，找到特效藥；我要用錢通關，她省下巴士錢，午餐咬兩個麵包，為我未雨綢繆，準備妥金錢。沒有她，我已被死神光顧多次了，感謝她為我所付出的一切。

我長兄大我一歲，共同度過難忘的小學童年，許多共同回憶留在心中。北京 升學時與他相逢，六○年代饑荒之年，與他一起在北方窮鄉僻壤過新歲。後來大家來美，他在北加，我在南，準備養老時重聚憶舊，重溫少年情。可惜他患失憶症，全無記憶，少年趣事無法再享受，上天作弄人啊！