2022年英國米芝蓮(米其林)餐廳已放榜,疫情 中的賽果倒沒有太大的驚喜。

去年摘三星 的七間食府,今年全部蟬聯,包括以名廚掛帥的「Restaurant Gordon Ramsay」和「Alain Ducasse at The Dorchester」,兩位超強女將主理的「Core by Clare Smyth」和「Helene Darroze at The Connaught」去年剛榮升為三星的「Sketch」,及兩間位於Bray、本人特別喜愛的「The Fat Duck」和「The Waterside Inn」。

今年新簇簇摘三星的食府只有一間,那是位於英國西北區Cartmel、往Blackpool還要向北走的創意高級食府「L'Enclume」。該食府開業20年,設有自家農場供應最新鮮食材,我對其提供的20道菜賞味餐單興趣盎然,肯定已成為本人下一站美食 探險歷奇的目標。

至於兩星米芝蓮餐廳,上榜名單變動不大,有我特別喜愛的「Le Gavroche」、蘇格蘭的「Andrew Fairlie」和倫敦標榜創意手工點心的「A.Wong」等。反而特別要一提都柏林這地方,今年竟新加入了兩間兩星和兩間一星,看來要實地到都柏林跑一趟賞美食了。

眾多新上榜的一星米芝蓮餐廳中,有一間特別吸引我的眼球,那是一對韓國廚師夫婦開設的「Sollip」。餐廳於疫情最嚴峻時期開業,憑英、法、韓特色美食,於短短兩年間迅速摘星,絕對可稱得上是逆市奇葩呢!

訂位竟要排到5月,沒相干,為了美食,等又何妨?