2022年英國米芝蓮（米其林）餐廳已放榜，疫情 中的賽果倒沒有太大的驚喜。

去年摘三星 的七間食府，今年全部蟬聯，包括以名廚掛帥的「Restaurant Gordon Ramsay」和「Alain Ducasse at The Dorchester」，兩位超強女將主理的「Core by Clare Smyth」和「Helene Darroze at The Connaught」去年剛榮升為三星的「Sketch」，及兩間位於Bray、本人特別喜愛的「The Fat Duck」和「The Waterside Inn」。

今年新簇簇摘三星的食府只有一間，那是位於英國西北區Cartmel、往Blackpool還要向北走的創意高級食府「L'Enclume」。該食府開業20年，設有自家農場供應最新鮮食材，我對其提供的20道菜賞味餐單興趣盎然，肯定已成為本人下一站美食 探險歷奇的目標。

至於兩星米芝蓮餐廳，上榜名單變動不大，有我特別喜愛的「Le Gavroche」、蘇格蘭的「Andrew Fairlie」和倫敦標榜創意手工點心的「A.Wong」等。反而特別要一提都柏林這地方，今年竟新加入了兩間兩星和兩間一星，看來要實地到都柏林跑一趟賞美食了。

眾多新上榜的一星米芝蓮餐廳中，有一間特別吸引我的眼球，那是一對韓國廚師夫婦開設的「Sollip」。餐廳於疫情最嚴峻時期開業，憑英、法、韓特色美食，於短短兩年間迅速摘星，絕對可稱得上是逆市奇葩呢！

訂位竟要排到5月，沒相干，為了美食，等又何妨？