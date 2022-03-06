我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

60美元一年的租金

〈自言自語〉趙自珍

日本離東京兩小時的奧多摩町是個美麗的小鎮，湖光山色，森林處處。人口本來就不多，近年老去的仙遊，年輕一代都跑到大都會去，空置房屋越來越多。

日本有一條奇怪的法律，空地的地稅比房屋地稅高，加上拆除又是一筆錢，承繼了父母留下來房屋的只好空置，年久失修，都變成了危樓。近年這些業主索性把屋捐給政府，以後不用交地稅，沒有煩惱。

當地政府要顧專人負責處理這些危樓，看看有沒有野獸住進去，有沒有漏雨之類。當地政府又發通告，以每年60美元的代價出租，住了15年之後，可以成為業主，所繳的租金還會退還。條件是家庭中最少有一人在60歲以下，每年要居住若干時日，希望吸引因為疫情在家工作的青年和中年人。

最初也確實吸引一些年輕夫婦，後來一打聴，購物要駕車一個多小時，學校也個多小時車程，只得作罷。

對住在美國的人，駕車一兩小時非常等閒，在阿拉斯加，試過開車三，四小時都不見人煙。而且可以計畫配套設施，把幾個小村落連結起來，上學有學校巴士接送，開設便利店之類。不知道日本移民有沒有放寛，如果有的話，也許香港人有興趣也不奇怪。

倦了，在廣場對面的露天咖啡店坐下來，喝一杯又香又濃的咖啡，這經驗，這風味，豈是裝置現代的超級市場所能取代？

日本 咖啡 大都會

上一則

《老照片說故事》炕上風情

下一則

人生有沒後悔藥

延伸閱讀

布碌崙便利店槍殺案 嫌犯在中餐館被捕

布碌崙便利店槍殺案 嫌犯在中餐館被捕
布碌崙便利店槍殺無辜女子 嫌犯在中餐館被捕

布碌崙便利店槍殺無辜女子 嫌犯在中餐館被捕
黃敏儀辦公室開放 民生問題歡迎諮詢

黃敏儀辦公室開放 民生問題歡迎諮詢
南加華人開一元店 疫情期間生意尚好

南加華人開一元店 疫情期間生意尚好

熱門新聞

她的後半生

2022-03-02 02:00
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出