日本 離東京兩小時的奧多摩町是個美麗的小鎮，湖光山色，森林處處。人口本來就不多，近年老去的仙遊，年輕一代都跑到大都會 去，空置房屋越來越多。

日本有一條奇怪的法律，空地的地稅比房屋地稅高，加上拆除又是一筆錢，承繼了父母留下來房屋的只好空置，年久失修，都變成了危樓。近年這些業主索性把屋捐給政府，以後不用交地稅，沒有煩惱。

當地政府要顧專人負責處理這些危樓，看看有沒有野獸住進去，有沒有漏雨之類。當地政府又發通告，以每年60美元的代價出租，住了15年之後，可以成為業主，所繳的租金還會退還。條件是家庭中最少有一人在60歲以下，每年要居住若干時日，希望吸引因為疫情在家工作的青年和中年人。

最初也確實吸引一些年輕夫婦，後來一打聴，購物要駕車一個多小時，學校也個多小時車程，只得作罷。

對住在美國的人，駕車一兩小時非常等閒，在阿拉斯加，試過開車三，四小時都不見人煙。而且可以計畫配套設施，把幾個小村落連結起來，上學有學校巴士接送，開設便利店之類。不知道日本移民有沒有放寛，如果有的話，也許香港人有興趣也不奇怪。

倦了，在廣場對面的露天咖啡 店坐下來，喝一杯又香又濃的咖啡，這經驗，這風味，豈是裝置現代的超級市場所能取代？