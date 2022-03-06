《尚書・大禹謨》引述夏禹之言：「正德、利用、厚生、惟和」，主要指出，要使政治上軌道，百姓生活富足安樂，首先要輔正百姓的道德，使百姓親善和睦。其次要把百姓的力量與財物，用在最適當之處，使物盡其用。最後要百姓生活安定，使各人執守本位。把「正德、利用、厚生、惟和」這四者調和起來。

《左傳》對「正德」的解釋為「端正德行」。 在一個人的各種品行，德性居第一位。所謂「太上有立德，其次有立功，其次有立言」﹔「百行以德為首」﹔以至「恃德者昌，恃力者亡。」

諸如此類，說的都是一個道理，即德行在一個人各方面的發展，占有首席地位。好的品德不僅是社會良心，且是社會的原動力，因為世界是被德性統治的。

想起莎士比亞曾說過：「無論一個人的天賦如何優異，外表或內心如何美好，也必須在其德性的光輝照耀到他人身上發生熱力，再由感受其熱力的人，把那熱力反射到自身時，才能體會其本身的價值存在。」

由「正德」說到「惟和」，「和」是和諧。「正德」居首，是「利用」、「厚生」的前提。正人德與正物德雙管齊下，始能人盡其才、地盡其利、物盡其用，所達到的「和諧」目的，恰如《中庸》上說的：「致中和，天地位焉，萬物生焉。」

中庸被儒家奉行修為的最高境界，但中庸常被被人誤為明哲保身，這與中庸追求的致中和境界相差甚遠。

總之，「惟和」是揭示天人、物我、人己的整體關聯，是處於一種至高的和諧狀態，其中蘊含著生長之源、價值之源。而人們通過「正德惟和」的不斷參與和關聯，回溯其根源，孕育出和諧，達到利用厚生的功效。