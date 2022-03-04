亡國一詞在《現代漢語辭典》的解釋是「國家滅亡」；英格蘭布里斯托大學的羅伯特•比克斯（Robert Bickers）教授曾指出，「亡國」在現代漢語的意思，起源於19世紀90年代，當時的清朝政府在1894至1894年的甲午戰爭輸給日本 ，並割讓台灣和澎湖，隨後，一系列標著「亡國」的歷史事件（膠州灣租借地、英國 侵藏戰爭、日韓合併）相繼發生。

外國人的研究不足為憑。我們熟知唐朝杜牧的《泊秦淮》，便有句謂「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」，已提出「亡國」一詞。

曾經親身經歷山河破碎的明末大儒顧炎武，在亡國之後沉思細想，也不禁感嘆前人多言商亡於「紂之不仁」，他就不以為然，因為商亡是必然的，整個商族，由於數百年的興盛，疲態盡顯，與古羅馬帝國滅亡前極為相似，窮奢極侈、貪生怕死、自私短視，而紂王只是適逢其會，換了任何人，都無法挽救商王朝的命運。

其實，在周人充斥著誣衊、謾罵的歷史記載之外，這個被商國人稱為帝辛的君主，自幼聰敏，勇力過人，有文武之才，特別在民族融合方面作出了很大貢獻，把東夷和中原的統一鞏固，把商朝勢力擴展到江淮一帶，且重視農桑，令國力強盛。另外他又敢於革除先王舊弊，不再屠殺奴隸和俘虜。而是讓他們參加生產勞動，補充兵源，參軍作戰。

商國之亡，也許在於俘虜太多，未能進行有效的控制，這在日後的牧野之戰，被周武王乘虛進攻，大批俘虜倒戈。加上遇上禮制的改革，王位的傳承由嫡長子繼承制取代兄終弟及，許多王族大臣心懷不忿，甚至不乏有通敵周人而做了內奸，不惜一切代價顛覆帝辛的政權，才令商國難逃亡國之劫。