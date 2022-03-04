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疫情中的你我他

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

世紀疫症仍然揮之不去，厚厚的霧霾依舊覆蓋了天空。雖然置身謎樣的世界裡，疫情卻意外讓我們看清楚人生百態。

有些朋友乖巧可愛，懂得投其所好選邊站，永遠跟你談得投契，有說不完的話題。但當跟她提及我們都認識的一位朋友，不幸中了Omicron，她的反應竟是出奇平淡。隨後的一天、兩天、三天，完全沒有任何慰問。一星期後，她終於出現了，竟然是約吃飯，一點兒也沒有記掛患病的朋友。

這類沒心肝的人，以後只能歸類為飲食朋友吧。

又有些人閒時嘻嘻哈哈，心腸卻是異常歹毒，當得悉人家身處的地方疫情嚴重，竟然會出言揶揄，盡情幸災樂禍，人品極差，這類人絕不適宜跟其交往。

不得不佩服有些人，天生對嗅錢香異常敏感，當眾人正被疫情蹂躪得極苦惱之際，他們卻看出生機，大量入貨，藉疫情發財。只能慨歎，有些事情是自己怎樣也不屑做的，窮就窮吧。

非常感恩，身邊還是有較多善心的天使。他們經常會誠心關懷你，不會只懂說「阿媽係女人」的廢話，他們會主動幫你訂口罩，託人把感冒藥送到你的家裡，又或熱心給你提供保健食品等等。

當中亦有朋友無懼疫症，在寒冷的天氣中，擔當義工給有需要的人送熱食，其無私精神是我衷心敬佩的。

疫情 口罩 天使

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