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原始溫柔香

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我老婆好煩㗎，買顆菜都要周圍格價（比價）㗎。」女人知慳識儉，持家有道，乃美德也。不過，以他向來疏爽揮霍的品性來說，竟然配一位慳儉太太，倒有點意料之外。

「佢成日話我亂花錢㗎，話得多我咪買少啲囉，無辦法啦。」他那張嘴明顯是在數落太太的不是，但嘴角卻是出奇地漾著幸福的笑意。

「我老婆最緊張個廚房，我唔敢搞亂佢啲嘢㗎，咪佢整乜我食乜囉。佢成日炆呢樣、炆嗰樣，真係好麻煩。」他邊說邊笑，清楚是在晒幸福了。

「我老婆乜都唔識㗎，唔識咪唔識囉，唔通我返到屋企仲要同佢討論經濟政治咩。」任何人都看得出，他是真心寵愛太太的。

這是他的第三段婚姻。第一任太太是他當年放洋留學時的大學師妹，是該校的校花，美麗與智慧並重。才子配佳人的婚姻，卻是離婚收場，真令人惋惜。

他的第二任太太是他的生意夥伴，是個極之能幹的女人，職場上長袖善舞，以為是他的最佳拍檔，二人卻因了解而分手。

他從來沒有提及現任太太的背景，又或他倆是如何結識的，但當你問及他為何會喜歡她時，他會坦然回答：「嘻嘻，我衰好色囉！」

對於眾多男人來說，能幹的女人不可愛、逞強的女人更不可愛，愛說真話處處跟你對著幹的女人，就更是罪大惡極。男人最終還是嚮往原始溫柔香，尤其是盛年已過的男人。

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