俗話說：「牙不好，疾病滿身跑」，口腔是身體健康的照妖鏡，現代人越來越注重自己的口腔健康和保健，牙齒的小毛病，會造成心腦的大危機，牙齒是一個人門面的一部分，一口潔白整齊的牙齒不但影響身體健康，也是影響整張臉美感的重要關鍵。

媽媽非常注重我們的牙齒健康，從乳牙開始，早、晚兩次刷牙、甜點、飯後漱口等等，從不馬虎，我們都沒有蛀牙，其他四位手足們的牙齒都非常完美，遺傳了父母的好基因，整齊、潔白，唯有我，在換牙時期，右邊上排的側門牙已經開始出現了，可是前面的乳牙，卻還是一直很頑強的屹立不搖，醫生建議盡速處理乳牙，否則會影響到永久齒的生長和排列，媽媽也苦心勸導，我卻總是推託：「等過兩天再說。」結果真的被醫生一語中的，右邊的側門牙偏小，形成了這麼一個惱人的小虎牙。

上大學後，有了「容貌焦慮」，牙齒美是容貌美的重要因素之一，我的牙齒基本上還算整齊，除了那顆虎牙，所以覺得虎牙非常討厭，欲拔之而後快，媽媽說：「金無足赤、人無完人，不要僅僅為了美感而拔掉健康的永久齒，虎牙無傷大雅，沒有大礙，不會影響妳的外觀的，人有悲歡離合、月有陰晴圓缺，世界上沒有十全十美的東西，不要這麼著急，等過兩天再說，好嗎？」每次欲採取行動，總是被母親苦口婆心的勸阻。

由於媽媽的阻攔，虎牙被保留了下來，因為這顆「虎牙」，照相時，我總是緊閉著嘴板著臉，不敢露齒微笑，媽媽安慰我説：「妳想想，換上一顆假牙，可能現在看起來，是比較美觀了，可是日後會產生各種麻煩，首先吃東西和清潔方面就不方便，牙齦會萎縮，還會損傷兩邊要固定的自然牙，影響整口的牙齒，得不償失，何況年紀漸長，臉部的骨骼多少會有一些變化，牙齒的排列可能也會起一些變化。試著把這顆虎牙，視為『缺陷美』，想法改變，心情自然隨之改變，等妳年老之後，就會真正體會到，有一口健康的真牙是多麼幸福的事。」

隨著歳月的流逝，媽媽的話應驗了，現在看到身邊的許多朋友們悔不當初，當年為了美化牙齒，不但花費大量的金錢和時間、忍受痛苦，到如今又頻頻出現許多的後遺症，在金錢上和時間上又是一大筆開支，而且還要再一次忍受痛苦的折磨，真是因小失大。

我暗自慶幸，當初沒有魯莽行事，現在牙齒不但全部健在，依舊健康、穩固，且隨著年紀漸長，我的虎牙真的漸漸歸位，悄悄的消失了，當初的「缺陷美」，如今變成「真善美」，現在照相時，我可以放心的露齒微笑，感謝媽媽當年的「阻撓」，再一次佩服媽媽的「先見之明」和「明智之舉」。