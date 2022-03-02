一位向來樂天開朗的好友，這天從電話傳來的聲音明顯低沉凝重。

「唉，我家中菲傭姐姐中咗。」她發現女傭在做家務時，不時有咳嗽，為安全起見，幫她做了家庭裝快速測試，結果前後兩次都呈現陽性，難免頓時感到晴天霹靂，天塌下來了。

「佢病咗咁我兩個小朋友邊個照顧？依家資訊又極之混亂，都唔知下一步應該點做，如果佢傳染咗我哋全家咁點算？我兩個小朋友若染病咪好危險？」

她的焦慮，絕對是可以理解的。疫症找上門來的感覺，儼如置身恐怖電影 當中，自己卻是主角，逃也逃不掉。

我雖然幫不上忙，卻仍可以將曾目睹的經驗給她參考，看看有甚麼地方可以借鏡。

譬如倫敦有家庭的小女兒染了Omicron ，夫婦二人立即設定了緊急應變辦法。由爸爸陪伴染病女兒隔離於一房間，媽媽則負責供給家人飲食和照顧另一女兒。食物和日用品則全部網購送貨，有時會請親友將必需品送到門外放下，危急時期大家能守望相助是最重要的。

正值世紀疫症來襲，誰人都會恐懼和不知所措，情緒起伏是人之常情，但這對夫婦在面對逆境期間，反而特別珍惜家人的愛，沒有人亂發脾氣或找人當出氣袋。相信日後疫症消退後，夫婦感情會更邁進一大步。

誰知女友聽到這裡卻突然說：「我想喊！剛剛老公就係罵我無好好睇住工人姐姐。」